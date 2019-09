Umbria | Fonti M5S | trattativa con Pd va avanti ma non c’è candidato presidente

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma, 20 set. (AdnKronos) – Al momento non è stato trovato nessun accordo. Sono errate le notizie diffuse da alcuni organi di informazione in merito a una presunta convergenza tra M5S e Pd sul nome deldella Regione. Lava, ma non è stato ancora definito il nome. E’ quanto affermanoM5S. L'articoloM5S,con Pd vama non c’èCalcioWeb.

BennonsAndreaw : RT @Virus1979C: #Umbria Secondo fonti della maggioranza, il candidato sul quale Pd e M5S starebbero cercando una convergenza è la president… - Virus1979C : #Umbria Secondo fonti della maggioranza, il candidato sul quale Pd e M5S starebbero cercando una convergenza è la p… - AvvSantignazio : Il candidato sul quale Pd e M5S starebbero cercando una convergenza per le Regionali in Umbria è la presidente del… -