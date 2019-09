Umbria : fonti M5S - bene voto su Rousseau - ora chiudiamo su nome presidente : Roma, 20 set. (AdnKronos) – ‘Molto bene il risultato su Rousseau . Ora chiudiamo sul nome del candidato presidente e liberiamo l’ Umbria dalla sola politica. I partiti facciano un passo indietro e gli umbri facciano un passo in avanti”. Così fonti M5S, a stretto giro del voto sulla piattaforma Rousseau che ha approvato il ‘patto civico’ per l’ Umbria proposta da Luigi Di Maio.‘Il capo politico ...

Umbria : fonti M5S - avanti con patto civico anche se Pd dice no : Roma, 19 set. (AdnKronos) - “Abbiamo individuato due profili di alto livello che rappresentano al meglio la società civile. Sosterremo una delle due insieme a delle liste civiche anche se il Pd deciderà di non far parte del ‘patto civico’ per l’Umbria”. Così fonti M5S, sulla scelta del candidato gov