Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio migliaia in piazza in Australia Thailand Indonesia India danno inizia lo sciopero globale in vista del Summit ONU sul clima in programma da lunedì a New York da oggi fino al 27 settembre lacrime Action settimana di mobilitazione per il clima manifestazioni e cortei saranno 150 i paesi coinvolti in tutto il mondo incruento York ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio la scissione all’interno del PD la nascita di italia, continua a tenere banco nel dibattito politico italiano tra gli ultimi intervenire con Tonio posti Romano Prodi Maria Elena Boschi l’ex premier ha attaccato la scelta di Matteo Renzi di uscire dal Partito Democratico prevedibile spiegabile nei tempi mentre l’ex ministra sicura non ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio la polizia sta notificando numerose misure cautelari nei confronti degli anarchici che lo scorso IX febbraio a Torino durante un corteo misura per fuoco la città di provvedimento in Piemonte Lombardia e Sardegna nell’ambito di un’indagine della Digos di Torino i reati contestati a vario titolo nei geni gravate Resistenza pubblico ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla in studio Roberta Frascarelli Mark Zuckerberg e respinge l’ipotesi di vendere WhatsApp Instagram Lo ha reso noto il senatore repubblicano giostra ho uno dei critici più di Facebook e dopo un incontro con il suo proprietario lo ha sfidato a fare due cose per mostrare che Facebook è seria sulla questione del imparzialità della protezione dei dati personali e della concorrenza vendere WhatsApp ...

Pensioni Ultime Notizie : cuneo fiscale 36mila € - Landini chiede di ampliare : Pensioni ultime notizie: cuneo fiscale 36mila €, Landini chiede di ampliare Sul fronte Pensioni ultime notizie vertono sul taglio del cuneo fiscale, finalizzato a incrementare il salario netto nelle buste paga dei lavoratori dipendenti. Questa sarà una delle principali due misure (l’altra è lo stop all’aumento Iva) che rientreranno nella prossima Legge di Bilancio. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico avrebbero dunque intenzione di ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Torino : arresti nel mondo anarchico - 20 settembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Raffiche di arresti a Torino nel mondo anarchico a seguito degli scontri di febbraio, 20 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale trasferelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo quando ho parlato di migrazione non ho mai accettato la formula riduttiva di porti aperti porti chiusi ho sempre ragionato di rispetto dei diritti fondamentali del premier Giuseppe Conte intervistato da Enrico Mentana sul palco della festa di articolo1 soffermandosi sul tema dell’immigrazione la bozza di decreto legge sull’emergenza ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo traffico di influenze questa ipotesi di reato per la quale risulta indagato a Firenze l’avvocato Alberto Bianchi ex presidente di Open alla fondazione cassaforte per l’iniziativa di Matteo Renzi tra cui la Leopolda lo studio di Bianchi a Firenze da quanto si è appreso è stato anche perquisito ieri alla presenza del procuratore aggiunto ...

Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale giovedì 19 settembre Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno spartani formazione sia necessario che paesi che avvertono la responsabilità attivi non meccanismi comuni di redistribuzione lui dovrebbe assumere l’onere dei vari nel rispetto dei diritti umani per quelli che non hanno diritto a restare nell’Unione Europea ha detto il presidente Sergio Mattarella che ha incontrato questa mattina il ...

Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura di Battista Alberti 5 Stelle non vi fidate del PD iniziato Renzi ci ha lasciato decine di pali sono sempre il contrario di un governo con il PD ho sempre rifiutato il Partito Democratico quello del sistema per eccellenza quindi il più pericoloso ora continua a Di Battista Vi faccio una domanda davvero ...

Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera da redazione in studio Giuliano Ferrigno crediamo sia necessario che paesi che avrebbe me la responsabilità attivino meccanismi comuni di redistribuzione lui dovrebbe assumere l’onere dei rimpatri nel rispetto dei diritti umani quelli che non hanno diritto a restare nell’Unione Europea ha detto il presidente Sergio Mattarella che ha incontrato questa mattina il ...