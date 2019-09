Ue | Verdi italiani scrivono a gruppo europeo | no a ingresso M5S**

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma, 20 set . (AdnKronos) – ‘Abbiamo chiesto, con lettera formale, a tutti gli europarlamentaridi votare ‘no’ all’del M5S nelGreens/Efa. Benché Di Maio sostenga la possibilità, per il suo partito, di rafforzare la propria identità a livellolegandola ai temi dell’ambiente, sottolineiamo che, tra noi e loro, esistono delle differenze sostanziali”. Così in una nota Elena Grandi, co-portavoce nazionale dei, e Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo nazionale dei.‘Il primo tema a segnare la distanza riguarda la democrazia: nella cultura ecologista italiana ed europea – sostengono Grandi e Bonelli – è impensabile che ci possa essere un partito controllato da una Srl, come è impensabile che il dissenso possa essere ridotto al silenzio con epurazioni decise da un singolo o ...

