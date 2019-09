Turismo | Sicilia punta a destagionalizzazione | 1mln per eventi in siti culturali 2

Turismo : Sicilia punta a destagionalizzazione - 1mln per eventi in siti culturali : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Destagionalizzare il calendario turistico e valorizzare i siti Siciliani di valore artistico e culturale. Con questo obiettivo l'assessorato regionale al Turismo ha pubblicato l'avviso "per l'assunzione di proposte per co-produzioni volte alla valorizzazione delle ecce

Turismo - in Sicilia nasce un mega resort : arrivano gli spagnoli : La Sicilia continua ad attrarre investitori nel settore turistico. Ora anche gli spagnoli arrivano in Sicilia per puntare sul Turismo. Dopo l’arrivo a Palermo dei francesi B&B Hotels che hanno acquisito l’Hotel Sole ai Quattro Canti, ora è la volta degli spagnoli. Il gruppo spagnolo Azora, infatti, ha deciso di puntare all’Italia e lo farà partendo proprio dalla Sicilia. Il gruppo acquisirà una struttura turistica a ...

I cinesi alla conquista della Sicilia con l'arma del Turismo : Federico Giuliani In Sicilia case a un euro per dare nuova linfa ai villaggi rurali spopolati. L'idea sta attirando investitori provenienti da Cina e Hong Kong La Cina ha attivato il radar degli affari. Il Dragone è attratto dal programma locale della regione Sicilia, attuato per cercare di dare nuova linfa a città e villaggi rurali spopolati. L'obiettivo dell'amministrazione italiana è creare condizioni tali da attirare proprietari ...

A San Vito lo Capo mare più bello d’Italia - è la regina del Turismo siciliano : San Vito lo Capo si conferma la località regina dell’estate 2019. È un trend più che positivo quello registrato dalla località balneare in provincia di Trapani. Con Castellammare del Golfo e le Isole Egadi è stata tra le mete preferite dai vacanzieri in Sicilia. E ancora la stagione non è finita. C’è ancora settembre ad attendere San Vito lo Capo che ospiterà l’atteso evento del Cous Cous Fest. Si tratta della ormai celebre ...

Turismo Sicilia : nel Weekend tornano i treni storici alla scoperta dell’Isola : Quattro treni storici per scoprire le bellezze e le tradizioni della Sicilia. Weekend di ricco di appuntamenti in Sicilia per i treni storici del gusto con quattro viaggi tra sabato e domenica prossimi in altrettante aree dell’Isola: dalla Valle dei Templi di Agrigento, alle città barocche, fino alla Valle del Platani. Sabato 31 agosto, con partenza alle 16 dalla stazione di Agrigento, è in programma ‘Il Treno dei Templi‘ ...

Sicilia : ‘Dal fuTurismo al neorealismo’ - lectio magistralis di Vittorio Sgarbi : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – “Dal futurismo al Neorealismo” è il titolo della lectio magistralis che Vittorio Sgarbi terrà il 30 agosto nel cortile del Convitto delle Arti di Noto. L’appuntamento, curato da Sicilia Musei, è previsto alle ore 20.00 ed è ad ingresso gratuito. ‘Dal Trecento all’Ottocento, fino a Tiepolo e Canova – scrive Sgarbi nell’introduzione del suo libro – ...

Turismo : accordo Cina-Sicilia - nell’isola approda Ctrip : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) – Avvicinare la Sicilia e la Cina, per fare dell’isola una delle mete principali del Turismo cinese. E’ questo l’obiettivo dell’accordo siglato oggi a Palermo, nella sede dell’assessorato regionale al Turismo, tra Sicindustria, Confcommercio Sicilia e Ctrip, la più grande agenzia di viaggi online dell’Asia. Circa 88 miliardi di fatturato, circa 150milioni di clienti, e ...

La Cina sbarca in Sicilia e la rilancia Turismo - accordo col colosso Ctrip : Dopo il viaggio di Xi Jinping a Palermo lo scorso marzo, coda della visita istituzionale a Roma con la firma del memorandum of understanding sulla Belt and Road Initiative (Via della Seta), la Cina si avviCina alla Sicilia Segui su affaritaliani.it

La Sicilia è la prima regione italiana che punta sul Turismo sostenibile : Avvenia, società del gruppo Terna che si occupa di efficienza energetica, ha analizzato l’andamento del turismo cosiddetto sostenibile degli ultimi mesi, rilevando come i nuovi criteri “ecolabel” (introdotti dalla Ue nel 2018) abbiano premiato le strutture ricettive attente all’ambiente che si trovano in Sicilia, Trentino e Sardegna. Sul gradino più alto del podio, per numero di strutture certificate, troviamo la Sicilia, ...

Ambiente : Sicilia - Trentino e Sardegna al top per Turismo sostenibile : Avvenia, societa` del gruppo Terna che si occupa di efficienza energetica, ha analizzato l’andamento del turismo cosiddetto sostenibile degli ultimi mesi, rilevando come i nuovi criteri ecolabel abbiano premiato le strutture ricettive attente all’Ambiente che si trovano in Sicilia, Trentino e Sardegna. “Una delle tendenze sempre in crescita da parte dei viaggiatori in ambito turistico – spiegano gli esperti di Avvenia – e` la ricerca ...