Tuffi | i verdetti dell’estate L’Italia ha ancora bisogno di Tania Cagnotto? I dubbi e le

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Un’estate con più ombre che luci, quella deiazzurri. Parzialmente prevedibile, soprattutto se il pensiero era rivolto solo ed esclusivamente alle medaglie “coreane”, cioè mondiali. In realtà, come previsto, il nuovo corso è ufficialmente partito; Chiara Pellacani ha fatto un altro passo avanti, soprattutto in chiave europea e in squadra sono stati inseriti nuovi prospetti interessanti, anche naturalizzati, di cui si è già detto abbondantemente. Certo, il team italiano ci aveva forse abituato troppo bene negli ultimi 15 anni, trascinato da unacapace di restare al top per tre lustri portando con sé un gruppo esperto e concreto, dai fratelli Marconi a Noemi Batki, da Dallapé a Sacchin, da Tocci a Bertocchi. Tra ritiri illustri, ritorni e giovani di belle speranze, la Nazionale è sempre rimasta competitiva, ma adesso è in atto un ricambio ...