ilpost : Trump ha annunciato nuove sanzioni contro la Banca nazionale iraniana - Exportiamo : #Iran - Gli #Usa non hanno ancora rilasciato i visti all'Iran per partecipare nei prossimi giorni all'Assemblea del… - Affaritaliani : RT @LorenzoLamperti: #ElezioniIsraele, #Netanyahu e #Gantz verso il pareggio. Bibi tratta con gli ultraortodossi, l'ex militare e il russof… -

Dalla Rete Google News

L'HuffPost

Gli Stati Uniti non hanno ancora emesso i documenti per il presidente iraniano, che dice: Se non mi danno i visti Usa, non vado all'Assemblea Onu"