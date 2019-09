Trovata viva l’anziana dispersa in Valcellina | Pierina sopravvissuta tre giorni sola nei

Fonte : fanpage

(Di venerdì 20 settembre 2019) È stata riFilippin, un’anziana signora di Claut (Pordenone),da lunedì notte. Nonostante le notti all'addiaccio, la donna è statain un luogo impervio in montagna, a trecento metri di distanza in linea d'aria dall'abitazione. Era in stato confusionale e visibilmente provata, in ipotermia e con ferite compatibili con una caduta.

