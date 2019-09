Travolto da una tonnellata di zucchero | morto giovane papà

Operaio Travolto da una tonnellata zucchero - morto dopo ore di agonia : E’ stato travolto da una tonnellata di zucchero un 36enne Operaio di Foresto Sparso (Bergamo): è morto dopo diverse ore di agonia nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Mattia Parmini lavorava alla distilleria San Giorgio di Paratico (Brescia) quando è stato travolto da grosso un carico di zucchero. In corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Chiari. L'articolo Operaio travolto da una ...

Torino - Travolto in carrozzina da una Maserati sulle strisce : muore anziano disabile : L'uomo è morto nella notte tra martedì e mercoledì dopo essere rimasto ricoverato in gravissime condizioni per oltre tre giorni in ospedale per un trauma cranico. Aveva appena fatto la spesa quando è stato travolto da un'auto sulle strisce. L'85enne è caduto battendo violentemente la testa a terra.Continua a leggere

Ragazzo di 27 anni Travolto da un tir in una piazzola di sosta sulla A12 : Un Ragazzo fiorentino di 27 anni è morto travolto da un tir in autostrada. Si chiama Lorenzo Lunghi il Ragazzo che, questa mattina, è stato investito sulla corsia nord dell'A12 Genova-Rosignano, tra Carrara e Sarzana. Il ventisettenne, collaboratore in una ditta toscana di servizio catering, è stato travolto da un'autocisterna adibita al trasporto di olii alimentari. Lorenzo, insieme ad alti colleghi, era diretto verso Fivizzano (Massa-Carrara) ...

Brindisi - scende dal tir per cambiare una ruota : camionista Travolto e ucciso da auto : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina intorno alle ore 9:30 sulla superstrada che collega Bari a Brindisi, proprio nei pressi dello svincolo per Torre Canne, nota località turistica della costa adriatica Brindisina. Le cause dell'incidente sono ancora tutt'ora al vaglio della Polizia stradale, ma dalle prime indiscrezioni che giungono dalla Puglia pare che il conducente del tir sia sceso dal mezzo pesante per cambiare una ruota. ...

Lecce - ragazzo Travolto da un treno a Maglie : è vivo ma ha perso una mano : La notte di San Lorenzo ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel Salento, dove sabato sera 10 agosto, intorno alle ore 21:30, un giovane di 22 anni è stato travolto all'improvviso da un treno delle Ferrovie Sud - Est a Maglie. Il convoglio era partito da Lecce, comune capoluogo di provincia, intorno alle ore 20:50, e doveva arrivare a Gagliano del Capo alle 22:22. secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online, Lecce Prima, ...

Cremona - un operaio Travolto da una trave d’acciaio mentre era su una gru. Un altro morto a Milano. Due ustionati nel Bresciano : Una trave di acciaio che si stacca e schiaccia la sua gru. È morto così Alessandro Rosi, operaio di 45 anni, mentre era al lavoro nei pressi delle Acciaierie Arvedi di Cremona. Secondo una prima ricostruzione, due gru stavano spostando la trave che si è staccata schiacciando la cabina. È rimasto ferito anche l’operaio che era sull’altra gru, Lorenzo Tamarindo. L’incidente, spiegano da Arvedi, “è avvenuto in un’area attigua al ...