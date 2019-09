Traffico Roma del 20-09-2019 ore 19 | 00

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019) GROSSI DISAGI IN ZONA VERANO-TIBURTINO. A SEGUITO DI UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL RACCORDO, CONGESTIONATO ILTRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI. SULLA TANGENZIALE RIPERCUSSIONI PROVENENDO SIA DA SAN GIOVANNI SIA DA BATTERIA NOMENTANA. NOTEVOLI I DISAGI ANCHE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA L’ARDEATINO E L’EUR VERSO FUORI. A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE CODE. CHIUSA LA CORSIA CENTRALE DELLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTA PERFETTA. PROVOCA ANCORA DISAGI L’INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. MENTRE è RISOLTO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA IL BIVIO PER LA A24 E L’USCITA LA RUSTICA VERSO LA PRENESTINA; ORA RESTANO LE CODE PER, CODE DA PRIMA DELLA BUFALOTTA. E DOVREBBE MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE SULLA NOMENTANA E IN VIALE DEL CASALE DI SAN BASILIO AL MOMENTO QUASI BLOCCATA. MA IN QUESTA GIORNATA ...

