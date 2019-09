Traffico Roma del 20-09-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 18 : 00 : RACCORDO ANULARE CON NOTEVOLI DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24; A CAUSA DI UN INCIDENTE APPENA DOPO LA A24, ALTEZZA USCITA LA RUSTICA, CHI ARRIVA DA Roma NORD TROVA LUNGHE CODE. RACCORDO ANULARE CON UN ALTRO INCIDENTE. QUI SIAMO NEL TRATTO LAURENTINA- ARDEATINA VERSO IL BIVIO PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL RACCORDO, NEL PRIMO TRATTO TANGENZIALE-VIA FIORENTINI. ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 17 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE DIREZOINE CENTRO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IL TUTTO VERSO ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 14 : 30 : CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E LA RUSTICA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER Traffico TRA VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA; CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVCINCOLO PER LA Roma L’AQUILA VERSO SAN GIOVANNI. AL PINCIANO ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 12 : 30 : INCIDENTE SULLA VIA SALARIA, CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI MA PER Traffico SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA VITTORIO MONTGLIO E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA GALLERIA GIVOANNI XXIII DECISAMENTE MIGLIORATA INVECE LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA AI RATRA APPIA E TUSCOLANA TRASPORTTO PUBBLICO, OGGI SCIOPERO DEL ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 10 : 30 : INVARIATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO Roma, PROSEGUENDO FILE ANCHE TRA TOR DE’ CENCI E LA CRISTOFORO COLOMBO DOPO UN INCIDENTE ANCORA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DISAGI AL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E IN USCITA ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 09 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CODE TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII INCIDENTE ANCHE A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA, LUNCHE CODE TRA POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO Roma SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 E POI TRA CASILINA E APPIA E IN ESTERNA TRA BOCCEA E PISANA LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO ...

