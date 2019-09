Traffico Roma del 20-09-2019 ore 18 | 00

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019) RACCORDO ANULARE CON NOTEVOLI DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24; A CAUSA DI UN INCIDENTE APPENA DOPO LA A24, ALTEZZA USCITA LA RUSTICA, CHI ARRIVA DANORD TROVA LUNGHE CODE. RACCORDO ANULARE CON UN ALTRO INCIDENTE. QUI SIAMO NEL TRATTO LAURENTINA- ARDEATINA VERSO IL BIVIO PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL RACCORDO, NEL PRIMO TRATTO TANGENZIALE-VIA FIORENTINI. RIPERCUSSIONI SULLA STESSA TANGENZIALE PROVENENDO SIA DA SAN GIOVANNI SIA DALLA TIBURTINA. A SAN LORENZO INCIDENTE IN VIA DEI SABELLI. ALTRO INCIDENTE VICINO PONTE MARCONI TRA IL PIAZZALE EDISON E VIALE MARCONI. IN USCITA DAINTENSO ILSULLA TRIONFALE. RIPERCUSSIONI PROVENENDO DA VIALE CORTINA D’AMPEZZO. IN USCITA DALLA CITTà, NELLA ZONA SUD, LUNGHE CODE SULLA PONTINA E LUNGO LA VIA LAURENTINA. NEL CASO DELLA PONTINA, ANCHE UN ...

PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via del Castro Laurenziano possibili difficoltà di circolazione causa #incidente (investimento). - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Cristoforo Colombo, fra via di Grotta Perfetta e via Vedana, corsia centrale chiusa causa #incidente in direzione Eur. - VAIstradeanas : 18:01 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -