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Traffico Roma del 20-09-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 17 | 00 Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E ...

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Traffico Roma del 20-09-2019 ore 17:00 (Di venerdì 20 settembre 2019) Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE DIREZOINE CENTRO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI TRAFFICATA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA ED IL RACCORDO ANULARE Più AVANTI SEGNALIAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE IN VIA TRIONFALE DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DI CASAL DEL MARMO DIREZIONE RACCORDO ANULARE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DOVUTE AL Traffico INTENSO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELLA ...
Fonte : romadailynews

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Traffico Roma del 20-09-2019 ore 16:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 16:30  Roma Daily News

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA;


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