Traffico Roma del 20-09-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 14 : 30 : CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E LA RUSTICA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER Traffico TRA VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA; CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVCINCOLO PER LA Roma L’AQUILA VERSO SAN GIOVANNI. AL PINCIANO ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 13 : 30 : CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E LA RUSTICA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER Traffico TRA VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA; CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVCINCOLO PER LA Roma L’AQUILA VERSO SAN GIOVANNI. AL PINCIANO ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 12 : 30 : INCIDENTE SULLA VIA SALARIA, CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI MA PER Traffico SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA VITTORIO MONTGLIO E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA GALLERIA GIVOANNI XXIII DECISAMENTE MIGLIORATA INVECE LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA AI RATRA APPIA E TUSCOLANA TRASPORTTO PUBBLICO, OGGI SCIOPERO DEL ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 11 : 30 : INCIDENTE SULLA VIA SALARIA, CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI MA PER Traffico SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA VITTORIO MONTGLIO E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA GALLERIA GIVOANNI XXIII DECISAMENTE MIGLIORATA INVECE LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA AI RATRA APPIA E TUSCOLANA TRASPORTTO PUBBLICO, OGGI SCIOPERO DEL ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 10 : 30 : INVARIATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO Roma, PROSEGUENDO FILE ANCHE TRA TOR DE’ CENCI E LA CRISTOFORO COLOMBO DOPO UN INCIDENTE ANCORA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DISAGI AL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E IN USCITA ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 10 : 00 : INVARIATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO Roma, PROSEGUENDO FILE ANCHE TRA TOR DE’ CENCI E LA CRISTOFORO COLOMBO DOPO UN INCIDENTE ANCORA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DISAGI AL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E IN USCITA ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 09 : 30 : INVARIATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO Roma, PROSEGUENDO FILE ANCHE TRA TOR DE’ CENCI E LA CRISTOFORO COLOMBO DOPO UN INCIDENTE ANCORA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DISAGI AL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E IN USCITA ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 09 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CODE TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII INCIDENTE ANCHE A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA, LUNCHE CODE TRA POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO Roma SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 E POI TRA CASILINA E APPIA E IN ESTERNA TRA BOCCEA E PISANA LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 08 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CODE TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII INCIDENTE ANCHE A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA, LUNCHE CODE TRA POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO Roma SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 E POI TRA CASILINA E APPIA E IN ESTERNA TRA BOCCEA E PISANA LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 08 : 00 : INTENSO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST CODE POI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE QUI ANCHE PER LAVORI FILE A TRATTI SULLA VIA AURELIA VERSO PIAZZA IRNERIO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ...

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 07 : 30 : INTENSO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST CODE POI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE QUI ANCHE PER LAVORI FILE A TRATTI SULLA VIA AURELIA VERSO PIAZZA IRNERIO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ...

Traffico Roma del 19-09-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VIA TIBURTINA MENTRE PER Traffico INTENSO SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICNO E VIA TUSCOLANA TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA CASSIA E SALARIA E TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IN USCITA DA Roma VERSO IL RACCORDO, CODE SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI ...

Traffico Roma del 19-09-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VIA TIBURTINA MENTRE PER Traffico INTENSO SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICNO E VIA TUSCOLANA TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA CASSIA E SALARIA E TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IN USCITA DA Roma VERSO IL RACCORDO, CODE SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI ...

Traffico Roma del 19-09-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE PER Traffico INTENSO SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICNO E VIA TUSCOLANA TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIA INTERNA CON CODE TRA CASAL DEL MARMO E VIA SALARIA E TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO DIREZIONE TIVOLI INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL ...