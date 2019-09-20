pietrogranero : RT @MercurioPsi: La Roma a 5stelle: demolito il trasporto pubblico la gente si riversa sui mezzi propri, voragini e strade dissestate per m… - LuceverdeRoma : ?????????????????#Roma domenica 22 settembre si corre la mezza maratona 'Via Pacis' tra Centro, San Pietro, Prati e Fla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-09-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Dalla Rete Google NewsDomenica senza auto: a Roma c'è #ViaLibera. Ecco tutte le strade chiuse - Il Tempo
Domenica senza auto: a Roma c'è #ViaLibera. Ecco tutte le strade chiuse Il Tempo
Un lungo percorso chiuso al traffico per lasciare spazio a eventi e iniziative. Domenica 15 settembre a Roma si replica #VIALIBERA: "Per l'intera giornata un ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 10 : 30 : INVARIATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO Roma, PROSEGUENDO FILE ANCHE TRA TOR DE’ CENCI E LA CRISTOFORO COLOMBO DOPO UN INCIDENTE ANCORA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DISAGI AL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E IN USCITA ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 10 : 00 : INVARIATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO Roma, PROSEGUENDO FILE ANCHE TRA TOR DE’ CENCI E LA CRISTOFORO COLOMBO DOPO UN INCIDENTE ANCORA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DISAGI AL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E IN USCITA ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 09 : 30 : INVARIATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO Roma, PROSEGUENDO FILE ANCHE TRA TOR DE’ CENCI E LA CRISTOFORO COLOMBO DOPO UN INCIDENTE ANCORA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DISAGI AL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E IN USCITA ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 09 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CODE TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII INCIDENTE ANCHE A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA, LUNCHE CODE TRA POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO Roma SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 E POI TRA CASILINA E APPIA E IN ESTERNA TRA BOCCEA E PISANA LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 08 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CODE TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII INCIDENTE ANCHE A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA, LUNCHE CODE TRA POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO Roma SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 E POI TRA CASILINA E APPIA E IN ESTERNA TRA BOCCEA E PISANA LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 08 : 00 : INTENSO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST CODE POI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE QUI ANCHE PER LAVORI FILE A TRATTI SULLA VIA AURELIA VERSO PIAZZA IRNERIO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ...
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 07 : 30 : INTENSO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST CODE POI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE QUI ANCHE PER LAVORI FILE A TRATTI SULLA VIA AURELIA VERSO PIAZZA IRNERIO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VIA TIBURTINA MENTRE PER Traffico INTENSO SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICNO E VIA TUSCOLANA TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA CASSIA E SALARIA E TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IN USCITA DA Roma VERSO IL RACCORDO, CODE SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VIA TIBURTINA MENTRE PER Traffico INTENSO SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICNO E VIA TUSCOLANA TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA CASSIA E SALARIA E TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IN USCITA DA Roma VERSO IL RACCORDO, CODE SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE PER Traffico INTENSO SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICNO E VIA TUSCOLANA TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIA INTERNA CON CODE TRA CASAL DEL MARMO E VIA SALARIA E TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO DIREZIONE TIVOLI INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE PER Traffico INTENSO SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICNO E VIA TUSCOLANA TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIA INTERNA CON CODE TRA CASAL DEL MARMO E VIA SALARIA E TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO DIREZIONE TIVOLI INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 18 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E DA SETTEBAGNI A VIA PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma. A Roma NORD TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE PRIMA PORTA Più AVANTI SI ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E DA SETTEBAGNI A VIA PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma. A Roma NORD TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE PRIMA PORTA Più AVANTI SI ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 17 : 00 : DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. NELLA ZONA OVEST PROVOCA CODE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEL QUARTACCIO NELLE VICINANZE DI VIA ANDERSEN. VICINO PIAZZA DEI RE DI Roma POTREBBE ANCORA PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA ALBA E LA VIA APPIA. PER INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELLA ZONA A SUD DI Roma, SULLA VIA ARDEATINA, NELL’AREA A RIDOSSO DELLA ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 16 : 30 : DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. NELLA ZONA OVEST PROVOCA CODE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEL QUARTACCIO NELLE VICINANZE DI VIA ANDERSEN. VICINO PIAZZA DEI RE DI Roma POTREBBE ANCORA PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA ALBA E LA VIA APPIA. PER INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELLA ZONA A SUD DI Roma, SULLA VIA ARDEATINA, NELL’AREA A RIDOSSO DELLA ...