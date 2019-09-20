Mi sposo per la quinta volta... lo sapevate che esistono anche le ...Era insieme a due suoi amici! L’auto si ribalta e Mario muore a 36 ...Corpo fatto a pezzi ritrovato in Francia! Purtroppo si tratta di ...Spari a Washington : Almeno un morto e cinque feriti graviSenatore Usa : Mark Zuckerberg non vendeAuguri Sophia Loren, il mito del cinema compie 85 anniLei è una... Michelle Hunziker e la stoccata a Belen RodriguezTeresa Cilia delusa da Maria De Filippi! Lo sfogo su InstagramStai attento! Cecilia Rodriguez offende Ignazio MoserRoma : Preso stupratore seriale di prostitute

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 20-09-2019 ore 08 | 30 SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CODE TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 20-09-2019 ore 08:30 (Di venerdì 20 settembre 2019) SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CODE TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII INCIDENTE ANCHE A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA, LUNCHE CODE TRA POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO Roma SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 E POI TRA CASILINA E  APPIA E IN ESTERNA TRA BOCCEA E PISANA LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E IN USCITA DALLA CAPITALE DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANULARE CODE POI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA  ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE QUI ANCHE PER LAVORI FILE A TRATTI SULLA VIA AURELIA VERSO PIAZZA IRNERIO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE  PER QUANTO  RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI   SCIOPERO DEL PERSONALE COTRAL DALLE 8,30 ALLE 17 E POI ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-09-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 08:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - muoversincampan : A1 Roma-Napoli per traffico intenso, rallentamenti tra la Diramazione Capodichino ed il bivio con l'A3 Napoli-Saler… -

Dalla Rete Google News

Domenica senza auto: a Roma c'è #ViaLibera. Ecco tutte le strade chiuse - Il Tempo
Domenica senza auto: a Roma c'è #ViaLibera. Ecco tutte le strade chiuse  Il Tempo

Un lungo percorso chiuso al traffico per lasciare spazio a eventi e iniziative. Domenica 15 settembre a Roma si replica #VIALIBERA: "Per l'intera giornata un ...


Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 20-09-2019 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 20-09-2019 ore 08 : 00 : INTENSO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE  LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST  CODE POI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA  ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE QUI ANCHE PER LAVORI FILE A TRATTI SULLA VIA AURELIA VERSO PIAZZA IRNERIO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE  SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ...

  • Traffico Roma del 20-09-2019 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 20-09-2019 ore 07 : 30 : INTENSO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE  LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST  CODE POI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA  ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE QUI ANCHE PER LAVORI FILE A TRATTI SULLA VIA AURELIA VERSO PIAZZA IRNERIO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE  SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ...

  • Traffico Roma del 19-09-2019 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 19-09-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VIA TIBURTINA MENTRE PER Traffico INTENSO SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICNO E VIA TUSCOLANA TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA CASSIA E SALARIA E TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IN USCITA DA Roma VERSO IL RACCORDO, CODE SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI ...

  • Traffico Roma del 19-09-2019 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 19-09-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA TUSCOLANA E VIA TIBURTINA MENTRE PER Traffico INTENSO SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICNO E VIA TUSCOLANA TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA CASSIA E SALARIA E TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA IN USCITA DA Roma VERSO IL RACCORDO, CODE SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI ...

  • Traffico Roma del 19-09-2019 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 19-09-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE PER Traffico INTENSO SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICNO E VIA TUSCOLANA TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIA INTERNA CON CODE TRA CASAL DEL MARMO E VIA SALARIA E TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO DIREZIONE TIVOLI INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL ...

  • Traffico Roma del 19-09-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 19-09-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE PER Traffico INTENSO SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICNO E VIA TUSCOLANA TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIA INTERNA CON CODE TRA CASAL DEL MARMO E VIA SALARIA E TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO DIREZIONE TIVOLI INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL ...

  • Traffico Roma del 19-09-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 19-09-2019 ore 18 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E DA SETTEBAGNI A VIA PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma. A Roma NORD TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE PRIMA PORTA Più AVANTI SI ...

  • Traffico Roma del 19-09-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 19-09-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E DA SETTEBAGNI A VIA PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma. A Roma NORD TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE PRIMA PORTA Più AVANTI SI ...

  • Traffico Roma del 19-09-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 19-09-2019 ore 17 : 00 : DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. NELLA ZONA OVEST PROVOCA CODE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEL QUARTACCIO NELLE VICINANZE DI VIA ANDERSEN. VICINO PIAZZA DEI RE DI Roma POTREBBE ANCORA PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA ALBA E LA VIA APPIA. PER INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELLA ZONA A SUD DI Roma, SULLA VIA ARDEATINA, NELL’AREA A RIDOSSO DELLA ...

  • Traffico Roma del 19-09-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 19-09-2019 ore 16 : 30 : DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. NELLA ZONA OVEST PROVOCA CODE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEL QUARTACCIO NELLE VICINANZE DI VIA ANDERSEN. VICINO PIAZZA DEI RE DI Roma POTREBBE ANCORA PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA ALBA E LA VIA APPIA. PER INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELLA ZONA A SUD DI Roma, SULLA VIA ARDEATINA, NELL’AREA A RIDOSSO DELLA ...

  • Traffico Roma del 19-09-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 19-09-2019 ore 15 : 30 : DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. NELLA ZONA OVEST PROVOCA CODE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEL QUARTACCIO NELLE VICINANZE DI VIA ANDERSEN. VICINO PIAZZA DEI RE DI Roma POTREBBE ANCORA PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA ALBA E LA VIA APPIA. PER INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELLA ZONA A SUD DI Roma, SULLA VIA ARDEATINA, NELL’AREA A RIDOSSO DELLA ...

  • Traffico Roma del 19-09-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 19-09-2019 ore 14 : 30 : NEL QUARTIERE AURELIO  POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU PIAZZA DI VILLA CARPEGNA DIREZIONE  BOCCEA.. RALLENTAMWNTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI  DIREZIONE VIA TRIONFALE. INTENSO IL Traffico LUNGO LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SAN  LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. QUESTA SERA  ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LA ...

  • Traffico Roma del 19-09-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 19-09-2019 ore 13 : 30 : NEL QUARTIERE AURELIO  POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU PIAZZA DI VILLA CARPEGNA DIREZIONE  BOCCEA.. RALLENTAMWNTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI  DIREZIONE VIA TRIONFALE. INTENSO IL Traffico LUNGO LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SAN  LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. QUESTA SERA  ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LA ...

  • Traffico Roma del 19-09-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 19-09-2019 ore 12 : 30 : REGOLARMENTE TRANSITABILI AL MOMENTO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE A TORRE GAIA SI RALLENTA SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE METRO GROTTE CELONI IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ, QUESTO A SEGUTO DELLA DEVIAZIONE SUL TRATTO SOPRAELEVATO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER Traffico SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO DIREZIONE POMEZIA MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE PIAZZA VENEZIA, COINVOLTE ...

  • Traffico Roma del 19-09-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 19-09-2019 ore 11 : 30 : A TORRE GAIA SI RALLENTA SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE METRO GROTTE CELONI IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ, QUESTO A SEGUTO DELLA DEVIAZIONE SUL TRATTO SOPRAELEVATO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER Traffico SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO DIREZIONE POMEZIA ALTRE CODE AL MOMENTO SONO SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PISANA E VIA DEL MARE , CODE DOVUTE AD UN INCIDENTE IN TARDA ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!