Torna la Notte Bianca della Ricerca | tante attività INFN

Torna la notte bianca della ricerca : Torna venerdì 27 settembre la notte bianca della ricerca – Al via, la notte Europea dei ricercatori 2019. Da venerdi 27 settembre quasi tutto il territorio italiano, con più di 100 città coinvolte, ospiterà centinaia di eventi, 9 progetti nazionali e migliaia di ricercatori, oltre ad un vasto pubblico appassionato. Alla manifestazione, presentata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al MIUR, Ministero dell’Istruzione, ...

Sharper - Torna a L'Aquila il 27 settembre "La Notte Europea dei Ricercatori" : L'Aquila - Il 27 settembre 2019 si riconferma a L’Aquila l’appuntamento con Sharper - La Notte Europea dei Ricercatori, che si pone come obiettivo avvicinare il grande pubblico, dai più grandi ai più piccoli, al mondo della ricerca e far conoscere ai cittadini quanto il lavoro dei ricercatori possa essere appassionante e coinvolgente. Sharper - SHAring Researchers’ Passion for Engagement and Responsibility - La Notte Europea dei ...

Il 27 settembre Torna la Notte europea dei ricercatori : torna il prossimo 27 settembre, in tutta Europa, la nuova edizione della Notte europea dei ricercatori: migliaia di ricercatori incontreranno i cittadini nelle strade, nelle piazze e nei siti del patrimonio culturale, nelle università e nei laboratori dei principali istituti di ricerca. L'edizione 2019 della Notte europea dei ricercatori, promossa dalla Commissione europea, è stata presentata al Miur dal ministro Lorenzo Fioramonti, che torna su ...

Sicilia - Torna la maxi mancia della Regione : 29 milioni di euro a teatri - sagre e musei del vino. Micciché : “Legge da approvare anche di notte” : La chiamavano “Tabella H”. Un elenco di finanziamenti, contributi e prebende concessi a pioggia, in occasione delle leggi Finanziarie in Sicilia. Formalmente eliminata, a poco a poco è tornata, facendo capolino anche nell’ultimo disegno di legge affrontato dall’Assemblea regionale: un collegato alla legge di stabilità che destina soldi un po’ per tutto: gare automobilistiche e teatri, nuovi musei e istituti religiosi. Una legge da 29 milioni che ...

La terra Torna a tremare nel centro Italia : scossa di 4.1 nella notte : Francesca Bernasconi La scossa tra Norcia, Arquata del Tronto e Accumuli: le stesse zone colpite dai terremoti del 2016. Paura tra la popolazione, ma nessun danno La terra trema di nuovo. Questa notte, nelle stesse zone dell'Italia centrale colpite dai devastanti terremoti del 2016 e 2017, una scossa di magnitudo 4.1 ha svegliato gli abitanti. Poco dopo le due di notte, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha ...

M5s-Pd - l'intesa Torna di nuovo in bilico a tarda notte | Riprendono le trattative - pesano il nodo Di Maio e l'incognita del voto su Rousseau | Oggi i big al Colle : Un vertice di due ore dei capigruppo Dem e M5s sembrava aver riportato il sereno. Poi il post di Di Maio rilancia: "La proposta sarà votata sulla piattaforma pentastellata entro la prossima settimana". I Dem: il leader M5s vuole fare ancora il vicepremier, così salta tutto

Nella notte madre accompagna il figlio in bagno - quando Torna nella camera trova l’altra figlia di 4 mesi a terra con il viso pieno di sangue - in casa non c’era nessuno… : Una storia agghiacciante quella che ci apprestiamo a raccontare. Un giovane madre, Ashley Rodgers, aveva accompagnato suo figlio di 6 anni in bagno, subito dopo era ritornata in cameretta e aveva trovato l’altra sua figlioletta di soli 4 mesi a terra con il suo viso pieno di sangue. La donna aveva cercato in tutta la casa qualcuno che avesse compiuto un simile gesto, invece nell’abitazione non c’era nessuno. La donna prima di ...

Maltempo - venerdì notte di Tornado in Europa : colpiti Amsterdam e il Lussemburgo - tetti divelti e danni ingenti [FOTO e VIDEO] : Mentre in Italia si boccheggia a causa del caldo e dell’afa, nel Nord Europa e in Cina, dove il tifone Lekima sta causando morti e dispersi, si fa i conti con il violento Maltempo. Tempeste ieri notte in Nord Europa con fenomeni estremi che hanno spaventato la popolazione. In Lussemburgo si è formato un violento tornado: il fenomeno si è verificato in una zona del dipartimento francese di Meurthe-et-Moselle, al confine con il Lussemburgo. ...

Maltempo - le drammatiche immagini di Focene e Fiumicino devastate dal Tornado della notte : “neanche un terremoto avrebbe fatto questo disastro” [GALLERY] : “Ho appena emesso un’ordinanza con cui avviamo le procedure per chiedere che la Regione riconosca lo stato di calamita’, soprattutto per Focene e le aree piu’ colpite dal forte Maltempo della notte scorsa. Intanto, per rispetto alla memoria della ragazza deceduta questa mattina e al dolore della sua famiglia, tutte le attivita’ culturali e di intrattenimento previste per oggi sul territorio comunale sono sospese. ...