Fonte : repubblica

(Di venerdì 20 settembre 2019) L'operazione nella notte ha coinvolto varie città. I reati contestati vanno dalle lesioni aggravate, alla resistenza a pubblico ufficiale a danneggiamento e imbrattamento

cronaca_news : Torino: raffica di arresti nel mondo anarchico per gli scontri dopo lo sgombero dell'Asilo - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Scontri a corteo anarchici a Torino lo scorso febbraio, raffica di provvedimenti cautelari in tutta I… - PAOLAMALACRIDA : RT @Agenzia_Ansa: Scontri a corteo anarchici a Torino lo scorso febbraio, raffica di provvedimenti cautelari in tutta Italia #ANSA https:/… -