Torino | anarchici arrestati per scontri sgombero centro sociale

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Luca Sablone Militantiindagati per i reati di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e imbrattamento: in corso diverse perquisizioni Vasta operazione dalle prime ore di questa mattina messa in atto dalla Polizia di Stato diai danni di militantiprovenienti dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Sardegna. Glisi erano verificati lo scorso 9 febbraio in seguito all'operazione "Scintilla" che aveva comportato loe il sequestro dello storicoAsilo. video 1755750 Le indagini L'operazione della Digos - coordinata dalla locale Procura della Repubblica - è scattata all'alba: fondamentale è risultata la sinergia con le Questure di Milano, Ravenna, Sassari, Trento e Cuneo. Le misure cautelari di questa mattina si aggiungono alle altre 11 eseguite la sera della manifestazione in cui la città di ...

