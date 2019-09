Tor Bella Monaca | rom rinunciano alla casa popolare dopo minacce dei residenti

Famiglia rom presa di mira a Tor Bella Monaca : urla e insulti portano a rinuncia casa popolare : Roma – urla e insulti a Roma nei confronti di una Famiglia rom assegnataria di una casa popolare. E alla fine la rinuncia all’alloggio. E’ successo questa mattina, alle 10 circa, in via Santa Rita da Cascia 30, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Alcuni cittadini della zona, infatti, hanno inveito e insultato verbalmente una Famiglia di quattro persone – padre, madre e due figli – mentre insieme a un funzionario Ater stavano per entrare nella ...

La bella Fanny di Pedro Lenz (Gabriele Capelli EdiTore) : Il Taccuino Ufficio Stampa Presenta La bella Fanny di Pedro Lenz Pedro Lenz presenta “La bella Fanny”, un’opera introspettiva e ironica, in cui si intraprende un viaggio nell’anima e nella mente del protagonista Jackpot, un’aspirante scrittore. Ambientato nel comune svizzero di Olten, una terra di mezzo malinconica e monotona, il romanzo si focalizza sulla vita interiore di Jackpot, e sul suo bisogno di trovare un senso alla natura sfuggente ...

‘Romeo e Giulietta’ al Teatro Tor Bella Monaca : Roma – Domenica 15 settembre, al Teatro Tor Bella Monaca di Roma, si potrà passare una serata in compagnia della tragedia shakesperiana ‘Romeo e Giulietta’. Non si tratta di una rivisitazione teatrale, ma della proiezione cinematografica diretta nel 1968 dal compianto Franco Zeffirelli. Nell’ambito della rassegna Avvistamenti si ricorderà dunque l’ultimo maestro del cinema italiano, recentemente scomparso. Il film ...

Governo : Bellanova - ‘grazie a Renzi oggi esecutivo e non manifesti eletTorali’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Sono vicina a Matteo Renzi ma sono stata valutata per il lavoro svolto. Di un nuovo partito ne discuteremo da qui alla Leopolda, ma qualunque decisione assumeremo non sarà in contrapposizione con il Pd. Ma vorrei ricordare che Matteo Renzi è la persona che ha permesso che oggi in Italia ci sia un Governo anziché i manifesti elettorali”. Così il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova (PD), ...

Tommasi(AIC) : “Il razzismo va debellato - ma non possono farlo calciaTori e arbitri” : Il presidente dell’associazione italiana calciatori (Aic) Damiano Tommasi, è intervenuto a Radio anch’io sport per affrontare il tema del razzismo nel mondo del calcio, venuto nuovamente alla ribalta dopo i cori nei confronti di Lukaku. “Il tema, specie dopo gli ultimi episodi nei confronti dell’interista Lukaku è molto presente. Ci vogliono volontà e coraggio per mettere in atto le sanzioni giuste. Se i razzisti sono ...

La gran sToria di Teresa Bellanova : La nuova ministra dell'Agricoltura ha iniziato a lavorare a 14 anni come bracciante sfruttata dai caporali; poi ha avuto una lunga carriera politica con qualche colpo di scena

Emma Torna con il singolo Io sono bella - scritto da Vasco Rossi : Emma torna con un nuovo album per i suoi primi 10 anni di carriera, anticipato dal brano "Io sono bella", in radio da domani

Di Bella verso Rai1 e Sangiuliano... Il nuovo governo cambia i diretTori : L'dd Fabrizio Salini può dormire sonni tranquillissimi, in quanto brillante (e strategica) espressione delle due anime (dem e grillina) Segui su affaritaliani.it

Controlli notturni a Tor Bella Monaca : 5 persone finiscono in manette : Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito mirati Controlli nel quartiere Tor Bella Monaca, a Roma, arrestando 5 persone in poche ore. In manette e’ finito un 35enne romano, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina. L’uomo e’ incappato in un blitz antidroga che ha portato i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca a ...

Controlli Tor Bella Monaca : in manette 3 spacciatori : Roma – Nelle ultime ore i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno portato a termine alcune attivita’ antidroga che hanno permesso di arrestare altri 3 pusher. Nel pomeriggio di ieri, al termine di una attivita’ di osservazione, in una nota ‘piazza di spaccio’ di via dell’Archeologia, i militari hanno arrestato due pusher, un 21enne romeno e un 25enne romano, notati aggirarsi con fare sospetto. A ...

L’Italia quella bella - su una spiaggia di Trapani. La sToria di una mamma - venditrice ambulante - e di tutte le altre : In quest’estate di crisi di governo, di navi bloccate a largo troppo a lungo, di integrazione che, troppo spesso, si fa fatica, una storia bella arriva da una spiaggia di Trapani. L’ha raccontata una mamma via Facebook, ricordando quanta bellezza ci sia nella normalità. Perché se spesso a essere narrate sono soprattutto le cronache di odio e discriminazione, vale la pena condividere anche le piccole cose che ci ricordano ...

Bella Thorne - il suo film porno è un atto liberaTorio per le donne : La tua ragazza guarda i video porno? O forse sarebbe meglio chiedere: sai che la tua compagna, fidanzata o moglie guarda film porno? È molto probabile che lo faccia. Frequentemente. Forse anche ogni giorno. In un sondaggio del 2015 condotto da Marie Claire, su 3.000 intervistati, solo l'8% delle donne prese in esame ha affermato di aver guardato il porno meno di alcune volte all'anno o mai. È circa la stessa percentuale di ...

Meteo - finita la bella estate. Torna il caldo africano : afa e temperature di fuoco - chi si salva : L'estate "perfetta" durerà il tempo di un weekend, poi torneranno l'afa e caldo africano. L'anticiclone delle Azzorre manterrà le temperature gradevoli e sostenibili ancora per qualche giorno, spiega il sito 3BMeteo, ma tra la fine della settimana e l'inizio della prossima si sentiranno gli effetti