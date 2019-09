Tommaso Paradiso | il primo singolo senza i Thegiornalisti è per Baby di Netflix

Il video trailer di Baby 2 con Non Avere Paura di Tommaso Paradiso - primo singolo solista dopo i Thegiornalisti : Il trailer di Baby 2 con Non Avere Paura di Tommaso Paradiso, il primo singolo del cantautore dopo la rumorosa scissione dai Thegiornalisti, apre la strada al debutto della nuova stagione, attesa su Netflix quest'autunno. La seconda stagione di Baby, la serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures, sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, dal 18 ottobre. "Fino a che punto la vita segreta dei protagonisti è ...

Ecco il primo lavoro da solista di Tommaso Paradiso - : Francesca Galici Ha annunciato di aver lasciato i Thegiornalisti solo pochi giorni fa ma Tommaso Paradiso ha già condiviso il primo lavoro come solista, scatenando la rabbia di alcuni fan che non lo reputano corretto L'avventura dei Thegiornalisti è finita o, per lo meno, è finita quella di Tommaso Paradiso, che in questi giorni ha annunciato la sua uscita dal gruppo. Non sono mancate le polemiche, anche molto accese, tra l'ex ...

Gaffe di Barbara D’Urso : Tommaso Paradiso ha lasciato i The Journalist – Video : Barbara D'Urso - Pomeriggio Cinque Gaffe dal sapore british per Barbara D’Urso. Durante il promo di Pomeriggio Cinque, la conduttrice campana si è infatti resa protagonista di un grosso scivolone ‘ribattezzando’ – senza accorgersene – la band dei TheGiornalisti con il nome ‘anglofono’ The Journalist. Un lapsus, direbbero alcuni. Peccato però che l’errore sia stato ripetuto diverse volte, cosa ...

Leo Pari nei Thegiornalisti al posto di Tommaso Paradiso - le sue parole : “No comment grande come una casa” : “La mia risposta alle voci di un mio coinvolgimento nei Thegiornalisti è un no comment grande come una casa", dice Leo Pari che potrebbe prendere il posto di Tommaso Paradiso nel gruppo. Il concerto al Circo Massimo di Roma e poi l'annuncio della carriera solista. I Thegiornalisti da un lato, l'ex frontman e voce Tommaso Paradiso dall'altro. Al centro l'amico comune Leo Pari, che era tra l'altro anche al Circo Massimo di Roma. Numerose ...

Chi è Leo Pari - papabile sostituto di Tommaso Paradiso nei TheGiornalisti (FOTO) : 41 anni, romano, è da sempre vicino alla band, tanto da essere salito sul palco a Circo Massimo. Ecco tutto quello che c'è...

Thegiornalisti - Marco Rissa contro Tommaso Paradiso : 'Se n'è andato per fare più denaro' : Dopo il comunicato social da parte di Tommaso Paradiso, che ha ufficializzato la separazione dei Thegiornalisti, il chitarrista della band Marco Rissa ha replicato duramente con una Instagram Stories, svelando che tale decisione non è stata presa di comune accordo. Inoltre, il chitarrista ha lanciato qualche frecciatina al vetriolo sul fatto che Tommaso abbia abbandonato la band soltanto per incassare più denaro. Ormai è scontro dichiarato tra ...

Divorzio burrascoso tra Thegiornalisti - Tommaso Paradiso lascia. Rissa sbotta : “Ci hanno tolto le password” : L'ultimo grande concerto insieme è stato quello al Circo Massimo. Da oggi la band dei Thegiornalisti come l'avete conosciuta finora, non esiste più. Il frontman Tommaso Paradiso ha annunciato nelle sue stories di Instagram la fine dopo 10 anni del suo rapporto con gli altri due componenti, Marco Primavera e Marco Rissa. "I Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più", ha scritto Paradiso. "Ma esistono le canzoni, sempre e solo ...

Thegiornalisti - dopo la rottura si scatena l’ironia sui social : “Thescissionisti - Matteo Renzi e Tommaso Paradiso si coalizzano e fondano Italia Pu***a” : “Da Thegiornalisti a Thestagisti”. E ancora: “Thescissionisti“. Il gruppo indie si scioglie in modo clamoroso e inaspettato – con tanto di stracci che volano su Instagram fra il frontman Tommaso Paradiso e il chitarrista Marco Rissa – e i social si scatenano, fra ironia e frecciate al vetriolo. Nel mirino degli utenti finisce soprattutto lui, “Tommy Paradise” come è stato ribattezzato, ...