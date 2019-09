Tiro a segno | Europei Bologna 2019 | una strepitosa Sara Costantino è sesta dopo il primo

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Un risultato per certi versi inatteso, ma che se dovesse essere confermato nella mattinata di domani potrebbe aprire interessanti scenari. Arrivano buone notizie per l’Italia deldaglia fuoco, in corso di svolgimento ainfatti èposizione al termine delstage di qualificazione della pistola sportiva donne da 25m. L’azzurra sarebbe – al momento – qualificata per la finale di domani, con l’ultimo score disponibile. Ottimo il 292/300 con cui la calabrese ha esordito nel poligono emiliano, bilanciando bene le prime tre serie di sparo: 97/100 per aprire, 96/100 per consolidare e un quasi perfetto 99/100 per chiudere, impreziosito anche con 7 mouches. A guidare la classifica invece è la titolatissima greca Anna Korakaki, campionessa olimpica della specialità in carica: l’ellenica totalizzando ...

GDF : #FiammeGialle #Bologna #CampionatiEuropei tiro a segno, Nicole Gabrielli vince la #medaglia d'argento a squadre nel… - riventheripper : @CloudsInClod @SignoraCicoria @Talkin_Hawkin Non nello stesso modo, non è la stessa cosa Vuoi usare quel coso ? MI… - riventheripper : @CloudsInClod @SignoraCicoria @Talkin_Hawkin Eh ma non è così, in alcuni Stati posso comprare quel coso e andarci a… -