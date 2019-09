“Ti porto sulle spalle” Stefano De Martino | dedica batticuore a Belen 6 anni dopo le

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2019) PerDeRodriguez sono stati lontani. Lui si è concentrato sulla vita professionale, lei ha avuto un flirt con il pilota di MotoGp Andrea Iannone poi finito tra le braccia di Giulia De Lellis. Poi, per magia, l’amore aveva ribussato alle porte e come nelle favole ogni cosa è andata al su posto. Oggi è un giorno speciale per la coppia, sono passati seiinfatti dal matrimonio traDe. Seida quando il 20 settembre 2013 Comignago si scoprì, in una soleggiata giornata di fine settembre, centro del gossip nostrano. Infatti proprio l’antico borgo a cavallo tra Piemonte e Lombardia era stato prescelto per celebrare le nozze più attese dell’anno, quelle tra la showgirl argentinaRodriguez e il ballerino di “Amici”De. Fiori d’arancio da prima pagina, come detto, per una...

