The Surge 2 si mostra nel trailer di lancio con i suoi brutali combattimenti

The Surge 2 : confermato il supporto per PlayStation 4 Pro e Xbox One X : The Surge 2 è quasi tra noi, quindi preparatevi a fare a pezzi con brutale eleganza chiunque vi si piazzi davanti, in vista dell’uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC, il 24 settembre. Deck13 e Focus Home Interactive sono lieti di annunciare che The Surge 2 supporterà una risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro e su Xbox One X. Potrete ammirare la meravigliosamente grottesca fusione tra uomo e macchina in tutto il suo ...

Il nuovo trailer di The Surge 2 ci mostra come smembrare i nemici con stile ed eleganza : Mancano solo 2 settimane all'uscita di The Surge 2! Preparatevi a fare a pezzi i vostri nemici su PlayStation 4, Xbox One e PC, dal 24 settembre. Il nuovo hardcore Action-RPG di Deck13 ripropone il caratteristico sistema di puntamento agli arti del precedente capitolo, permettendo al giocatore di fare a pezzi i nemici con esecuzioni brutali e riutilizzarne l'equipaggiamento. Nel nuovo trailer "Symphony of Violence" potete dare un'occhiata ad un ...

The Surge 2 : il nuovo story trailer mostra l'inizio della fine dell'umanità : Attraverso un comunicato stampa Deck13 annuncia la pubblicazione di un nuovo story trailer dedicato a The Surge 2. Il nuovo capitolo hardcore action-RPG inizia subito dopo il bombardamento di "deFrag Nanovirus", in seguito al lancio di un razzo "Utopia". In Jericho City, un guerriero solitario, controllato da voi, dovrà superare gli inferi, acque alte e la sua stessa amnesia per scoprire la verità sul virus, la città e tutto il resto.Qui ...

Gli equipaggiamenti di The Surge 2 protagonisti del nuovo trailer : Per sopravvivere in questo mondo brutale avrete bisogno di nuovi equipaggiamenti e l'iconico stile di gioco di The Surge, con il suo unico sistema di smembramento degli arti dei nemici, ve ne offre l'opportunità. In questo nuovo video poterete vedere come ogni arma, ogni brandello di armatura e attrezzatura nemica possa essere colpita, divelta e aggiunta al vostro esoscheletro, permettendovi di distruggere i nemici in modi sempre più ...

The Surge è gratis fino a domani su Steam : Focus Home Interactive e Deck13 sono al momento impegnati con la pubblicazione di The Surge 2 sulle varie piattaforme, tuttavia per ingannare l'attesa potreste approfittare di alcune offerte (su PC) relative al primo capitolo, The Surge.Prima di tutto segnaliamo che la versione Steam di The Surge sarà completamente gratuita fino a domani 29 agosto, inoltre il gioco base e tutti i suoi DLC saranno scontati del 75% fino al 30 agosto. Se non avete ...

The Surge 2 mostra il suo brutale combattimento in un gameplay trailer : È uscito un nuovo gameplay trailer per The Surge 2, che ci permette di dare un'occhiata alle intense meccaniche di combattimento offerte dal sequel di fantascienza hack 'n' slash.All'interno di Jericho City avrete a vostra disposizioni più di 80 armi, affronterete atroci minacce in scontri senza pietà, che vi consentiranno di squarciare e strappare gli arti ai vostri avversari, impossessandovi del loro prezioso equipaggiamento che vi renderà più ...

La versione finale di The Surge 2 non utilizzerà Denuvo : Nel mondo PC sono due le cose che riescono a far infuriare i giocatori, una è senza dubbio l'annuncio di una nuova esclusiva Epic Games Store mentre la seconda è l'annuncio che un determinato titolo utilizzerà Denuvo, il controverso software anti-pirateria.In questi ultimi anni questo software è diventato uno standard per gran parte dell'industria e per diverse ragioni si è fatto una pessima reputazione tra i giocatori. Sembra però che per ...

Gamescom 2019 : The Surge 2 - mostrato il trailer esteso di gioco con una marea di dettagli : Durante la Gamescom che è iniziata oggi con Inside Xbox, Deck 13, studio di sviluppo di The Surge 2, ha pubblicato un trailer esteso del gioco in cui vengono mostrate una serie di feature presenti.Il gioco prevede il combattimento con equipaggiamento mech e consente la personalizzare di ogni tuta. Tuttavia dovrete scegliere saggiamente le modifiche, poiché ogni tuta può trasportare un peso specifico. Inoltre sarete in grado di utilizzare ...

Nuove anticipazioni di The Surge 2 disponibili con un nuovo trailer : The Surge 2 ci presenta una serie di interessanti immagini di gioco mettendosi in mostra con un nuovo video trailer.Sviluppato da Deck13, gli sviluppatori hanno cercato di realizzare un'esperienza all'altezza del predecessore. Per celebrare anche l'entrata in fase gold del titolo, possiamo dunque vedere un interessante video trailer nel quale sono raccolti tutti gli elogi da parte della critica internazionale. Nel filmato possiamo apprezzare lo ...

The Surge 2 è ufficialmente in fase gold : The Surge 2 sta ultimando gli ultimissimi preparativi prima del lancio, il titolo è infatti attualmente in fase gold.Il gioco è dunque in fase di masterizzazione, ma questo non significa che sarà abbandonato dalla community. Deck 13 ha infatti promesso un importante supposto post-lancio tra aggiornamenti, ulteriori contenuti e altro ancora. Per il momento, quanto meno, si è conclusa la parte più complicata del viaggio, ovvero lo sviluppo e la ...