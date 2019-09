Terremoto in Emilia | dopo sette anni riapre il duomo di Mirandola | 6 milioni per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019)ildi Santa Maria Maggiore di, “ferito”, così come parte del patrimonio artistico modenese, dalle forti scossi del sisma del 20 maggio 2012. Da poco sono stati conclusi i lavori di restauro, successivi ai già urgenti interventi di messa in sicurezza nei mesi successivi il: tra i principali, il raddrizzamento delle pareti, la realizzazione di una nuova copertura sulla navata e di nuovi impianti, fra cui quello di riscaldamento a pavimento, nonché il lavori di manutenzione al campanile. Opere che hanno dato nuova vita alla chiesa gotica del 1440, anno in cui Francesco III e GiovI Pico ne iniziarono la costruzione, portata avanti poi nel 1470 da Galeotto I e Anton Maria Pico, fratello di GiovPico della, e completata nel 1885. Le risorse investite postper ildisono state di circa 6,2 ...

