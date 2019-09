Tennis | Laver Cup 2019 | Fabio Fognini perde da Jack Sock che riporta in parità il Resto

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Nel secondo singolare dellaCupche si sta disputando al Palexpo di Ginevraè stato battuto col punteggio di 6-1 7-6 dain un’ora e mezza di gioco. Primo set letteralmente dominato danel quale entrambi i protagonisti dimostrano di non essere al meglio della condizione fisica, in particolarecomincia a giocare quasi in retromarcia, forse condizionato dall’infortunio alla caviglia, ma il 26enne statunitense, pur giocando quasi da fermo e dovendo salvare ben sei palle break trovandosi anche 0-30 nei suoi altri due turni di battuta strappa due volte il servizio all’azzurro che gioca in modo disastroso soprattutto col dritto eil primo parziale solamente in mezzora. Nel secondo set il livello di gioco sale e c’è solo una palla break, chesalva con un passante di rovescio. Si va al tie-break e qui il 32enne ligure di Arma di ...

IzzoEdo : RT @LaStampa: Laver Cup: quando Federer è davvero il re del tennis - AaronHLandau : RT @LaStampa: Laver Cup: quando Federer è davvero il re del tennis - LaStampa : Laver Cup: quando Federer è davvero il re del tennis -