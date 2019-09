Tecnologia 5G tra petizioni | denunce | iniziative varie e richiesta di nuovi studi sulla

Ponti - strade - scuole e Tecnologia Come Berlino spenderà 50 miliardi : La Germania è in recessione tecnica, mentre Mario Draghi esorta "chi ha le risorse" a utilizzarle per sostenere la crescita dell'Eurozona. La costituzione tedesca vieta però di fare deficit superiori allo 0,35% del Pil ogni anno, così i 50 miliardi di euro che il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, ha indicato essere pronti per nuovi investimenti non potranno venire solo dal bilancio federale (altrimenti ...

Luminous Productions ci mostra la demo "Backstage" che sfrutta la Tecnologia grafica next-gen path tracing : Lo studio di Square Enix, Luminous Productions, ha pubblicato una nuova tech demo chiamata "BackStage", che utilizza la tecnologia grafica next-gen nota come path tracing (una delle tecniche di rendering del ray tracing).Ecco un estratto del comunicato stampa di Luminous Productions:"Luminous Productions ha presentato "BackStage", la sua ultima tech demo che utilizza la tecnologia di grafica di gioco in tempo reale di prossima generazione nota ...

PS5 ed Xbox Scarlett : in sviluppo un action RPG open world third party che utilizzerà la Tecnologia ray tracing? : Così, di punto in bianco, alcune indiscrezioni indicherebbero in cantiere lo sviluppo di un action RPG di terze parti per Xbox Scarlett e PlayStation 5.Si dice anche il gioco sarà completamente open world, che supererà titoli come The Witcher 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ed Horizon Zero Dawn e che si avvarrà della tecnologia ray tracing.La notizia viene da "Kleegamefan", un vecchio editore di Gamefan, che ha commentato un gioco che ...

5G tra verità e fake news : la nuova Tecnologia promette di cambiare il mondo - ma è vero che fa male alla salute? : Il matrimonio tra 5G e Tim procede a gonfie vele. Per la compagnia telefonica la nuova rete rappresenta un pilastro del proprio business e il Meeting di Rimini è l’occasione più ghiotta per accendere questa tecnologia e illustrarne le potenzialità attraverso esempi di applicazioni digitali e servizi per lo sviluppo digitale. Fino al 24 agosto, quindi solo per altri tre giorni, alla Hall Centrale della Fiera si potranno effettuare visite ...

Call of Duty : Modern Warfare utilizzerà la Tecnologia ray tracing su PC - diamo uno sguardo al trailer : Infinity Ward, sviluppatore di Call of Duty: Modern Warfare, porterà la tecnologia ray tracing all'interno del suo gioco per quanto riguarda la versione PC.In vista dell'inizio della Gamescom possiamo dare un primo sguardo a questa feature che stravolge completamente il realismo dei giochi attraverso un trailer. Nvidia ha confermato che il ray tracing sarà disponibile sia per la campagna a giocatore singolo, sia nella modalità 2vs2 in ...