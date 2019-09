Taranto | asini incatenati | denunciato e multato allevatore

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Emanuela Carucci I due animali avevano zampe e testa legate alle catene. A liberarli il gruppo dei carabinieri forestali Vivevanoduein un allevamento di Martina Franca, un Comune in provincia di. Per questo unè statodal gruppo dei carabinieri forestali insieme al reparto carabinieri biodiversità di Martina Franca ed al personale del servizio veterinario della Asl di Martina Franca. I due animali sono stai messi sotto sequestro. Gliavevano le zampe anteriori e posteriori legate ad alcune catene collegate alla testa. Questo impediva loro la regolare deambulazione e la possibilità di adagiarsi al suolo per riposare. Le catene avevano lacerato gli arti ed il capo degli equidi provocando profonde ferite infette ed infestate da parassiti, che ad ogni minimo movimento causavano grandi sofferenze ai due sfortunati ...

