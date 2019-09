SuperEnalotto | vinti a Roma 61mila euro | Jackpot schizzato a quota 6 | 6 milioni

SuperEnalotto - 66 milioni vinti a Parma. Li ritireranno? : Un’estate davvero fortunata per il Superenalotto. Poco più di un mese dopo il jackpot dei record, quello di Lodi, da 209 milioni (realizzato il 13 agosto e non ancora riscosso), è stato centrato un altro 6. La vincita, da 66 milioni, è stata realizzata a Montechiarugolo, un paese che non arriva a 11mila abitanti, in provincia di Parma. La combinazione vincente è stata 9, 18, 26, 43, 60, 79. Jolly 57. Superstar 35. Si tratta del quattordicesimo ...