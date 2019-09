Sul lavoro sarà svolta | ma non troppo

Manovra - ?si parte con il taglio delle tasse Sul lavoro : Già nella prossima Manovra si avrà un primo assaggio della riduzione della pressione fiscale con il taglio delle tasse sul lavoro. Ma l’intervento pieno si svilupperà in una «ottica triennale», perché gli spazi di Manovra sul 2020 sono parecchio limitati

Lavoro - la Procura di Milano indaga Sulla sicurezza dei rider : I Pm hanno aperto un’indagine conoscitiva sulle condizioni dei ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio. Oltre alla violazione delle norme antinfortunistiche e di sicurezza stradale, si cerca di far luce sui casi di caporalato e la presenza di clandestini

Donna non si tinge i capelli - cosa le accade Sul posto di lavoro : Una Donna, Sandra Rawline, ex manager della società immobiliare texana Capital Title sostiene di essere stata licenziata perché si rifiutava d tingere i capelli. L’azienda sostiene che non è quello il motivo del licenziamento ma la Donna è convinta di quello che dice. Infatti, secondo la Donna quando l’azienda presso cui lavorava, la Capital Title ha pensato di cambiare quartiere e di andare in uno molto più raffinato ed esclusivo ...

Lavoro - ok a accordo Sulla rappresentanza dei sindacati : servirà forza minima del 5% per partecipare ai rinnovi dei contratti : Per il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo è “l’inizio di un nuovo percorso nella storia delle relazioni industriali” e il primo passo verso l’annunciata legge sulla rappresentanza “con cui attuare per la prima volta la seconda parte dell’articolo 39 della Costituzione con cui realizzare l’idea di una Repubblica fondata sul Lavoro”. I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno firmato giovedì ...

Giuseppe Conte incontra i sindacati : "Giù le tasse Sul lavoro - investimenti al Sud" : "Alleggerimento della pressione fiscale a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, una nuova agenda di investimenti 'verdi', e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno sono priorità che siamo determinati a mettere al centro della prossima manovra economica". Giuseppe Conte ha inc

"Facebook - il lavoro del moderatore ha effetti devastanti Sulla psiche" : Nuove rivelazioni di contractors che hanno lavorato per il social blu sul Guardian. Turni di lavoro estenuanti e sottopagati per filtrare immagini e post estremi tra pedofilia, bullismo e violenza online. "Servono regole"

Manovra - Conte ai sindacati : “Dobbiamo tenere conti in ordine. Priorità alla riduzione delle tasse Sul lavoro e alla lotta all’evasione” : Ci sono “vincoli ben precisi” e la volontà del governo è quella di “tenere i conti in ordine”. In questo Contesto “sarà fondamentale” la lotta all’evasione perché “tutti devono pagare le tasse e pagarne meno”, anche attraverso la riduzione delle tasse sul lavoro. Con altre due Priorità: il green new deal e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno. Nell’incontro con i ...

Manovra : Conte - ‘potenziare misure contro incidenti Sul lavoro’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, ha fatto riferimento anche al ‘tema della sicurezza sul lavoro”, garantendo ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil che si tratta di un capitolo “al centro dell’agenda di governo”, e sottolineando la necessità di potenziare le misure in favore della prevenzione dei troppi ...

Il #metoo ha peggiorato la situazione delle donne Sul posto di lavoro : A sentire le paladine del #metoo il movimento femminista contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne sarebbe riuscito, se non eliminare, quanto meno a ridurre sensibilmente le molestie sessuali. A sentire Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Margaret Atwood e diverse altre, invece, il contr

Scissione Pd - Laura Boldrini : "Auguri di buon lavoro a Matteo Renzi. Spero non influisca Sul governo" : L'ex presidente della Camera ed esponente di Leu, Laura Boldrini, commenta così la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd: "Le scissioni non sono mai indolori, quindi mi dispiace, ma al tempo stesso è stato deciso così. Renzi dice che sarà una forza politica femminista, che si occupa del futuro