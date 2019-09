Suicidio assistito | la politica se ne lava le mani | tempo scaduto Ora parola alla

Se Berlusconi sostiene il maggioritario è un Suicidio non assistito : Ritengo che non c’è niente di peggio che valutare i meccanismi elettorali secondo schemi precostituiti. La legge proporzionale durante la Prima Repubblica ha funzionato assicurando la governabilità del paese prima con il centrismo e poi con il centro-sinistra rispettando l’opposizione del Pci, fino a quando le forze politiche sono state vitali, quando esse sono entrate in crisi è entrato in crisi anche il ...

L’illusione della Cei sul Suicidio assistito : Avvenire, il quotidiano della Conferenza episcopale, ha pubblicato una pagina dedicata all’imminente sentenza della Consulta che, come ha annunciato, abolirà la punibilità del reato di aiuto al suicidio se il Parlamento non delibererà in merito entro il prossimo 24 settembre. Lo spazio più rilevante

Il Pd spinge per una legge sul Suicidio assistito con i 5 Stelle : A 12 giorni dal termine dato dalla Corte costituzionale al Parlamento per legiferare sull’aiuto al suicidio, la nuova maggioranza Pd-M5s tenta di riprendere in mano il dossier, dopo che quella precedente si era bloccata per le divisioni tra Lega e M5s; e dopo che anche il presidente della Cei, card Bassetti, mercoledì ha esortato il Parlamento a legiferare. Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, ha infatti assicurato ...

Eutanasia - Cei "no diritto a morte"/ Suicidio assistito - Bassetti si affida a Conte : Eutanasia, verso sentenza Consulta sul Suicidio assistito arriva monito della Cei col Card. Bassetti 'non esiste il diritto alla morte. Mi affido a Conte'

La Cei attacca : “Il sì al Suicidio assistito aprirebbe una voragine irreversibile” : Roma. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, è intervenuto all’incontro sul suicidio assistito promosso dal tavolo Famiglia e vita che ha riunito l’Associazione medici cattolici italiani, il Forum delle famiglie, il Forum sociosanitario, il Movimento per la Vita e l’Associazione Scie

Fine vita - la lettera di Remo Cerato prima del Suicidio assistito : "Politica senza coraggio" : La straziante lettera del 58enne di Germagnano (Torino) ex dipendente della Cartiera, morto due giorni fa per una grave...

Suicidio assistito - ProVita : anoressica e bullizzato potranno “farsi uccidere”. Cappato : “Cercano di spaventare parlando di diritti” : Una nuova campagna contro l’eutanasia legale perché ora c’è “il rischio che il nuovo esecutivo rosso-giallo calpesti il diritto alla vita e all’autentica autodeterminazione è molto alto. Ad essere esposti saranno i più deboli come anziani, malati, giovani“. Una preoccupazione che viene tradotta dall’associazione ProVita e Famiglia con manifesti che sono stati affissi a Roma, Milano e in altre città italiane. Vengono ...

Una donna malata di cancro ha usufruito per la prima volta della dibattuta legge sul Suicidio assistito nello stato di Victoria - in Australia : Una donna Australiana malata terminale di cancro è stata la prima persona a usufruire di una legge che permette il suicidio assistito nello stato di Victoria, in Australia. In Australia il suicidio assistito è formalmente illegale a livello federale, ma

Vittorio Feltri a Simone Pillon : "Il Suicidio assistito è un atto di libertà che non può essere negato" : Simone Pillon, senatore della Lega, cattolicone efferato, si è incavolato nero perché il Comitato di bioetica ha detto una ovvietà: il suicidio assistito è un fatto assai diverso dall' eutanasia. Non si capisce il motivo per cui egli non riesca a capire la differenza fra le due cose. Un conto è che

Sì al Suicidio assistito : l'ultimo parere riapre il dibattito : Giordano Bruno Guerri Finalmente nel Paese si è levata una voce limpida, in mezzo a tanti berci, sospiri, lamenti e brusii di registrazioni più o meno rubate. La voce limpida è quella autorevole del Comitato nazionale per la bioetica, chiamato dalla Corte costituzionale a esprimere un parere sul cosiddetto «suicidio assistito», che è cosa diversa dall'eutanasia. Ci si riferiva al caso di Marco Cappato, «colpevole» di avere ...

Ma non si legittima il Suicidio medicalmente assistito : Una preliminare e necessaria considerazione: il parere del CNB (Comitato Nazionale per la Bioetica) “Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito” non legittima la procedura. Affermarlo è una forzatura interpretativa, per quanto prevista per le diverse aspettative e le complessità del tema. Attraverso un’accorta lettura del Parere, si evince chiaramente la pluralità delle posizioni: contrari ...

Dal Comitato di bioetica (quasi) sì al Suicidio assistito : Francesca Angeli Il presidente d'Avack: abbiamo esposto i pro e i contro Il 24 settembre la decisione della Corte costituzionale Il Comitato nazionale di bioetica apre con cautela al suicidio assistito. Ma soltanto uno spiraglio. Il Cnb, organismo istituzionale che ha soltanto funzioni consultive e di indirizzo, cerca una sintesi ma naturalmente non la trova e dunque esprime un documento (votato da 13 membri su 24) piuttosto generico ...

Suicidio assistito : comitato bioetico apre - la differenza con l’eutanasia : Suicidio assistito: comitato bioetico apre, la differenza con l’eutanasia La morte di Dj Fabo aveva riaperto il dibattito sul fine vita su cui adesso si registra un nuovo interessantissimo spunto. Infatti – al fine di fare chiarezza, in maniera preliminare sull’argomento rispetto ad una eventuale legislazione in materia – il comitato nazionale per la bioetica ha reso noto il proprio parere “Riflessioni bioetiche sul ...

Un mezzo sì al Suicidio assistito : E’ sostanzialmente spaccato a metà il Comitato nazionale per la bioetica (Cnb) – che è e resta un organo consultivo, come ha ribadito anche una nota diffusa dal governo – sulla legalizzazione del suicidio assistito, nonostante qualche titolo tendenzioso e alcune dichiarazioni personali del suo presi