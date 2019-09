Stranieri in Italia | 5 | 2 milioni i residenti regolari Romania e Cina le provenienze con

“Troppi Stranieri - non c’è integrazione” : papà marocchino porta via il figlio da una classe con un solo italiano : In un mondo sempre più o bianco o nero e sempre meno propenso ad accettare le vie di mezzo, in un mondo che vede contrapposti razzisti da una parte e buonisti dall’altra, come si può collocare un papà marocchino che ritira il figlio da una scuola di Bologna perché ci sono venti stranieri e solo un italiano? Come si colloca quello stesso papà marocchino che lamenta la mancata integrazione e le inefficienze di un asilo che ha troppi iscritti ...

Non solo Lurisia : tutti i marchi del food italiano diventati «Stranieri» : Il settore food & beverage è un pezzo irrinunciabile dell’identità italiana. Non è un caso se ogni acquisizione di azienda storica da parte di un colosso multinazionale suscita grande clamore. L’ultimo caso è quello di Lurisia rilevata da Coca Cola, ma la lista è lunga e abbraccia diversi segmenti. Da Sanpellegrino all’ex statalizzata Motta passando per Buitoni

Basket - Mondiali 2019 : Italia aggrappata ai soliti noti e panchina non all’altezza. Specchio di una Serie A invasa da Stranieri : L’epilogo deludente della partita contro la Spagna, che ha escluso gli azzurri dai Mondiali 2019 di Basket, porta in dote numerose riflessioni. La sensazione è che questa generazione, seppur priva di qualche elemento come Niccolò Mell e Andrea Bargnani, abbia fallito ancora una volta. Sicuramente i vari Marco Belinelli, Danilo Gallinari e capitan Gigi Datome rimarranno nella mente degli appassionati, ma, con i numerosi fallimenti in ...

Patrick Cutrone/ "I talenti? In Italia vengono preferiti gli Stranieri - sempre così…" : Patrick Cutrone parla ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo il trasferimento al Wolverhampton e si toglie qualche sassolino

I vip Stranieri che hanno scelto l'Italia per le loro vacanze estive - : Riccardo Palleschi Non sono pochi i personaggi famosi stranieri che hanno scelto l'Italia: chi per viaggio di nozze, chi per festeggiare il compleanno e chi per semplice vacanza Le vacanze dei vip oltreconfine sono in Italia. Il nostro Paese è stato scelto da diversi personaggi dello spettacolo e dello sport internazionale che, tra Puglia, Sardegna e Costiera Amalfitana hanno deciso di trascorrere un po' di giorni di relax. Ci sono i ...

"Il populista più potente d'Italia governa dalla spiaggia". La crisi vista dai giornali Stranieri : “Il populista più famoso d’Italia governa dalla spiagga”. Così il New York Times racconta la pazza estate del leader leghista culminata nella mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. L’articolo – corredato da una foto di Matteo Salvini in costume da bagno, fenicottero rosa tra le mani e bagnanti intorno – racconta di come il leader leghista, “come un nazionalista impazzito”, ...

Immigrazione - così l'Italia di Salvini lascia i lavoratori Stranieri regolari agli altri paesi : Lo studio della fondazione Leone Moressa: in Europa è boom di migranti economici, utili a imprese e famiglie. l'Italia, persa dietro la finta emergenza sbarchi, è il fanalino di coda: persino l'Ungheria di Orban ne ha accolti di più

Record di lavoratori Stranieri regolari in Europa - l'eccezione dell'Italia che ne accoglie meno dell'Ungheria : Lo studio della fondazione Leone Moressa: in Polonia è boom di migranti economici (683 mila) e Orban ne ha accolti 31 mila. L'Italia è il fanalino di coda: dai 350mila permessi concessi nel 2010, si è arrivati a 14 mila nel 2018

Gli Stranieri e il lavoro : più di 5 milioni in Italia. Uno su 5 dalla Romania - in crescita da Nigeria - Costa d’Avorio ed Egitto : Da un lato l’Italia è tra i pochi paesi Ocse in cui gli immigrati hanno un tasso di occupazione superiore a quello dei “nativi”, dall’altro la qualità delle “mansioni...