Strage nel Sahara | l’incubo di Patrick | “Ho seppellito bambini e bevuto la mia urina”

È morto Stefano Delle Chiaie - accusato di concorso esterno nella Strage di Bologna : Aveva 83 anni. Latitante fino al 1997, era stato arrestato a Caracas. Nei processi per l'attentato alla stazione del 1980 e per quello di piazza Fontana è stato assolto per insufficienza di prove. Viveva a Roma dove animava il dibattito della destra estrema

Strage di Bologna - nella tomba di Maria Fresu trovati i DNA di due persone : I resti organici contenuti nella bara della giovane Maria Fresu, una delle 85 vittime della Strage di Bologna del 2 agosto 1980, sarebbero di due persone diverse. I resti della 24enne - l'unica ufficialmente "disintegrata" dagli effetti dell'esplosione - sono stati riesumati lo scorso 25 marzo scorso dai periti incaricati dalla Corte d'Assise di Bologna che sta processando l'ex terrorista Gilberto Cavallini.Continua a leggere

Messico - molotov contro un nightclub : è Strage. Nel rogo 23 morti e 13 feriti : I fatti nella notte a Coatzacoalcos, nello Stato di Veracruz. Ancora da chiarire le dinamiche dell’attacco, ma l'ufficio del Procuratore generale ha confermato che si tratterebbe di un incendio doloso. "I gruppi criminali non sono più tollerati“, ha scritto il governatore dello Stato, Cuitlahuac Garcia.Continua a leggere

Nuova Strage nel Mediterraneo - Alarm Phone : “Molti migranti morti in un naufragio in Libia” : L'organizzazione che riceve le richieste di aiuto dai migranti in difficoltà nel Mar Mediterraneo ha confermato che c'è stato un nuovo naufragio con molte vittime al largo della Libia: "Queste morti sono responsabilità dell'Europa".Continua a leggere

Alarm Phone barca capovolta nel Mediterraneo - temiamo una Strage : Alarm Phone ha lanciato l'allarme su un nuovo possibile naufragio nel Mediterraneo nel quale potrebbero aver perso la vita un centinaio di persone

Migranti - si teme un'altra Strage nel Mediterraneo : "Tanti corpi in mare" : La denuncia di Alarm phone, mentre continua lo stallo per la vicenda dell'ong Open Arms. Intanto si prepara un nuovo braccio...

Caporalato - un anno dopo Strage nel Foggiano : i braccianti viaggiano ancora su furgoni-killer. Le foto delle decine di sequestri dei carabinieri : I furgoni killer circolano ancora nelle campagne del Foggiano. A un anno dalla strage dei migranti – in 12 morirono vicino a Lesina – sfruttati per la raccolta dei pomodori e delle angurie, i braccianti vengono ancora accompagnati illegalmente nei campi. I mezzi hanno sempre lo stesso aspetto: le panche in legno al posto dei sedili, le porte laterali saldate. La stretta dei carabinieri è nei numeri: 50 mezzi sequestrati dalla ...

La Strage di Marcinelle - tra vecchi e nuovi migranti : L’8 agosto 1956, esattamente sessantatré anni fa, nel sito del Bois du Cazier, a Marcinelle, in Belgio, un incidente causò la morte di 262 minatori. Le vittime erano di undici nazionalità diverse, 136 gli italiani. In quella vecchia e insicura miniera, la presenza dei nostri connazionali era così nu

Il numero dei morti nella Strage di El Paso è salito a 22 : Nel tardo pomeriggio del 5 agosto la polizia di El Paso, in Texas, ha comunicato che il numero dei morti nella strage avvenuta sabato in città è salito a 22, dopo che una delle persone ferite durante la sparatoria di massa è

Il killer di Dayton ha ucciso anche la sorella nella Strage in Ohio : La polizia di Dayton, in Ohio, ha identificato il responsabile della sparatoria in cui sono morte 9 persone: si tratta di Connor Betts, 24 anni e fratello di una delle vittime. Lo riporta la CNN. Betts è stato ucciso dopo 30 secondi dalla polizia sull’uscio di un bar, dopo aver sparato dozzine di proiettili in mezzo alla strada . Tra le vittime c’è anche la sorella di 22 anni, Meghan Betts. VIDEO - La ...