Storie Italiane | il crollo di Eleonora Daniele | il video che la fa scoppiare in lacrime

“Scusatemi”. Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane : viene fuori tutto il dolore : Neppure il tempo di festeggiare il matrimonio che Eleonora Daniele è tornata al lavoro. Un lavoro che ama ma che spesso le riserva delle sorprese. Durante la diretta infatti, la presentatrice ha avuto un momento di cedimento. Eleonora Daniele ha provato a deviare lo sguardo delle telecamere ma il suo viso parlava chiaro. Occhi gonfi di lacrime e una sincere commozione davanti alla storia di una dei sui simboli: Mia Martini.\\Una storia che ha ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele sorpresa da Mattioli : “Non lo sapevo” : Maurizio Mattioli a Storie Italiane annuncia di essersi fidanzato: lo stupore della Daniele E’ appena andata in onda una nuova puntata di Storie Italiane di Eleonora Daniele. E in questa occasione la popolare conduttrice di Rai1 ha intervistato Anna Falchi e Maurizio Mattioli, il quale ha perso la moglie da poco. Ed è stato proprio quest’ultimo ad aver fatto molto discutere in quanto ha annunciato a mezza bocca che dopo tante ...

Storie Italiane - Luca Argentero si confessa sul matrimonio con Cristina Marino : Luca Argentero torna a parlare del matrimonio con Cristina Marino ai microfoni di Storie Italiane. L’attore è stato ospite della trasmissione per presentare Io, Leonardo, il film che racconta la vita di Leonardo Da Vinci e che sarà al cinema a partire dal 2 ottobre. Nel corso dell’intervista, Argentero ha parlato anche dell’amore per Cristina Marino a cui è legato da ben 4 anni. Il primo incontro della coppia è avvenuto sul set ...

Luca Argentero a Storie Italiane fa una promessa a Eleonora Daniele : Storie Italiane, Luca Argentero: la confessione a Eleonora Daniele Luca Argentero è stato intervistato poco fa da Eleonora Daniele a Storie Italiane. In questa occasione l’attore ha parlato abbondantemente del suo nuovo film dedicato a Leonardo Da Vinci in uscita nei cinema il 2 Ottobre. Ad un certo punto però la popolare conduttrice ha colto l’occasione per parlare della relazione dell’uomo con Cristina Marino, domandandogli ...

Storie Italiane - Lasse : “Il mio amore per Sara Di Vaira è sincero” : Storie Italiane, Lasse Matberg svela: “Il mio amore per Sara è sincero” Oggi Sara Di Vaira a Storie Italiane ha letto una toccante lettera a Lasse Matberg. I due stanno vivendo una storia d’amore oppure una profonda amicizia? Nella lettera Sara scrive: “Lasse è una sorpresa, una delle più grandi del 2019. Ti sorride sempre e insieme siamo un grande team. E’ una persona sincera di cui mi posso fidare. E’ un ...

“Vivo con 289 euro di pensione”. Il volto storico di Amici - gravemente malato - racconta la sua tragedia a “Storie italiane” : Ivan Cottini sta passando un momento davvero difficile. Ospite del programma condotto da Eleonora Daniele – Storie italiane – ha raccontato la difficile situazione in cui versa ormai da un po’. volto storico di Amici e modello di successo, a Ivan Cottini è stata diagnosticata qualche tempo fa la sclerosi multipla. Una malattia infame e tremenda che, ovviamente, ha rovinato la sua carriera. Poi Cottini è stato costretto a richiedere il sussidio ...

Eleonora Daniele riceve un mazzo di fiori per il matrimonio durante Storie Italiane (VIDEO) : ?Una Eleonora Daniele al settimo cielo, solo due giorni fa le nozze con l'imprenditore Giulio Tassoni. Oggi si è presentata a Storie Italiane per la prima volta da moglie e non più da compagna dell'uomo. Eleonora Daniele si sposa oggi con Giulio Tassoni Eleonora Daniele sposa oggi a sorpresa il farmacista Giulio Tassoni nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma. Su Instagram ...

Storie Italiane - Jessica Morlacchi : Ivana Spagna commenta Tale e Quale : Ivana Spagna commenta Jessica Morlacchi a Tale e Quale Show: “Bravissima!” Nuova puntata di Storie Italiane con una Eleonora Daniele sempre attenta ai fatti di cronaca e al disagio in cui versa la società odierna. Ma come programma tv sarebbe senza una parte dedicata ad argomenti più leggeri? Ed ecco che in studio è arrivata Jessica Morlacchi, ritornata agli onori della cronaca grazie alla sua partecipazione a Ora o mai più di ...

Eleonora Daniele : fiori in diretta a Storie Italiane (FOTO MATRIMONIO) : Storie Italiane: Eleonora Daniele riceve dei fiori in diretta per il matrimonio Ha aperto l’anteprima della puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 16 settembre 2019, come se fosse un giorno come tutti gli altri Eleonora Daniele eppure, come tutti i suoi affezionati telespettatori sanno, sabato si è sposata con Giulio Tassoni (alcune foto delle nozze sono disponibili a fine articolo), dunque oggi è apparsa in tv per la prima volta da ...