Stop al decreto ambiente | bonus rottamazione e sconti green non si faranno | addio forse

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Sembrava promettente il pianodel governo anticipato nei giorni scorsi da Il Sole 24 ore.più protetto e lotta ai cambiamenti climatici erano i principali pilastri sui quali doveva fondarsi il, ma siamo in Italia e le cose non vanno mai come potrebbero e dovrebbero andare: il dl messo a punto dal ministro dell’Sergio Costa non è stato discusso dal consiglio dei ministri, come previsto per ieri giovedì 19 settembre. Punti interrogativi ancora da risolvere – tra cui quello enorme delle coperture – e malumori da parte degli altri membri del governo, hanno fatto sì che il dl clima finisse per ora in un nulla di fatto. La rivoluzionedel ministro Costa prevedeva, tra le altre cose, un’agevolazione fiscale di 2 mila euro per ladelle auto fino a Euro 4, oltre specifici sgravi per i supermercati che commercializzano ...

lamescolanza : #Bonus rottamazione auto, stop al decreto: 'Mancano le coperture' - oknosureddit : Bonus rottamazione auto, stop al decreto: «Mancano le coperture» - ringoringhetto : Stop al decreto Ambiente, mancano i fondi. Costa si dovrà confrontare con Gualtieri -