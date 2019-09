Stefano De Martino e gli auguri a Belén | «Con te sulle spalle | i momenti più belli»

“Ti porto sulle spalle”. Stefano De Martino - dedica batticuore a Belen 6 anni dopo le nozze : Per anni Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati lontani. Lui si è concentrato sulla vita professionale, lei ha avuto un flirt con il pilota di MotoGp Andrea Iannone poi finito tra le braccia di Giulia De Lellis. Poi, per magia, l’amore aveva ribussato alle porte e come nelle favole ogni cosa è andata al su posto. Oggi è un giorno speciale per la coppia, sono passati sei anni infatti dal matrimonio tra Stefano De Martino e Belen. Sei ...

Belen Rodriguez - la dedica di Stefano De Martino per il compleanno : Compie oggi 35 primavere la showgirl argentina Belen Rodriguez e per l'occasione il marito Stefano De Martino, tornato a pieno titolo nella vita della conduttrice e ballerina da qualche mese, le scrive una dedica struggente su Instagram. Patagonia, 2013. Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te. Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia ...

Stefano De Martino conduttore criticato : Costanzo difende l’ex ballerino : Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile: Maurizio Costanzo dice la sua La conduzione di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile ha diviso in due il pubblico. C’è chi ha apprezzato l’ex ballerino di Amici nelle vesti di presentatore e chi invece ha avuto qualcosa da ridire e fatto un confronto spietato […] L'articolo Stefano De Martino conduttore criticato: Costanzo difende l’ex ballerino proviene da Gossip e ...

Stefano De Martino... Prende il largo : Stefano De Martino Prende il largo, che detta così può significare un’infinità di cose. Ma, questa volta, nonostante parliamo di gossip non si tratta della sua storia d’amore con Belem che fortunatamente va davvero a gonfie vele, bensì di un suo vecchio sogno, quello di Prendere la patente nautica. Arrivato questa mattina presto ad Ischia con la barca di amici comuni, ha aspettato pazientemente di fare il suo esame in mare, proprio come succede ...

Domenica in - alla seconda anche Renzo Arbore e Stefano De Martino (Anteprima Blogo) : Dopo l'esordio più che brillante della prima puntata, ecco pronta Mara Venier e la sua fantastica squadra per una nuova emissione di Domenica in, che sarà diffusa dalla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo Domenica 22 settembre 2019 a partire dalle ore 14 in diretta dagli studi di Roma della televisione di Stato.Siamo in grado di anticiparvi alcuni degli ospiti che animeranno la puntata numero 2 della stagione 2019-2020 di ...

Belen e la dedica a Stefano De Martino per "Stasera tutto è Possibile" : fan impazziti : Stefano De Martino ne ha fatta di strada da quando era solo un ballerino. Ieri è andato in onda come unico conduttore di "Stasera tutto e possibile" e Belen Rodriguez gli ha dedicato...

Stefano De Martino e Belen : lite dopo Stasera Tutto è Possibile? (FOTO) : Stefano De Martino e Belen hanno litigato dopo Stasera Tutto è Possibile? dopo aver debuttato a Stasera Tutto è Possibile al posto di Amadeus, Stefano De Martino è stato fotografato in compagnia di Belen Rodriguez con i nervi piuttosto tesi. Nonostante tra i due sia tornato il sereno, l’amore e la passione sono alle stelle, Belen e Stefano De Martino sono stati immortalati dai fotografi con i musi lunghi in un ristorante di Milano in ...

Stefano De Martino - il dettaglio hot a ‘Stasera tutto è possibile’ non passa inosservato : Dopo quattro edizioni che hanno visto alla guida Amadeus con grande successo, ‘Stasera tutto è possibile’ cambia volto e si affida a uno dei giovani volti emergenti della Rai, Stefano De Martino, marito di Belen Rodriguez ed ex ballerino di ”Amici di Maria De Filippi”. La prima puntata è andata in onda il 16 settembre, alle 21.30 e si sono stati ospiti di alto livello per il debutto del ballerino in prima serata su Rai2. Simona Ventura, Raul ...