Steam | l' Alta Corte di Parigi ha stabilito che i giocatori potranno rivendere i propri

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 20 settembre 2019) Recentemente l'disi è espressa in un causa intentata da un gruppo di consumatori chiamato UFC-Que Choisir contro. Il gruppo per i diritti dei consumatori ha portato Valve in tribunale nel 2015 perché la società non ha consentito agli utenti dii giochi acquistati sue per non essersi assunti alcuna responsabilità in caso di furto delle informazioni degli utenti a seguito di un hacking.Martedì, lasuprema hache, in base al diritto dell'Unione Europea, i clienti hanno il diritto di poteri giochi digitali su. La difesa di Valve si basava sull'argomento secondo cuivende le licenze di gioco, ovvero abbonamenti, ai titoli e non i giochi stessi. Il tribunale, tuttavia, non vede gli acquisti sucome abbonamenti, dal momento che iletario ha accesso a essi indefinitamente e non è tenuto a pagare ogni ...

ilpost : Steam deve consentire ai suoi utenti di rivendere i videogiochi, ha stabilito l’Alta corte di Parigi - Eurogamer_it : L'alta corte di Parigi ha stabilito che i giocatori di #Steam potranno rivendere i propri giochi. - biecoilluminist : RT @ilpost: Steam deve consentire ai suoi utenti di rivendere i videogiochi, ha stabilito l’Alta corte di Parigi -