Stazione Piramide | ritrovata mummia durante lavori

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma –alcuni scavi di sottoservizi nella zona antistante l’ingresso delladella linea metro B i tecnici di Acea, azienda partecipata multiutility di Roma Capitale, hanno ritrovato uno scheletro umano, apparentemente ben conservato e probabilmente risalente all’età antica. Il ritrovamento è avvenuto negli scorsi giorni, con l’area che è stata subito presa in consegna e transennata dagli addetti della Soprintendenza capitolina, che ora lavorano per risolvere il mistero intorno alla ‘di’, così come è stata soprannominata dagli abitanti del quartiere. L'articoloproviene da RomaDailyNews.

