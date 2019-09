Sport in tv oggi venerdì 20 settembre | orari e palinsesto completo Come vedere gli

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019)20ci aspetta una giornata con diversi eventiivi in programma: incomincia l’intenso weekend di motori con le prove libere del GP di Singapore per la F1 e del GP di Aragon per la MotoGP, da non perdere l’inizio del Mondiale di rugby con Giappone-Russia, tanta boxe con le semifinali dei Mondiali dilettanti e Rigoldi che andrà a caccia del titolo europeo dei supergallo, si assegnano i pass olimpici per le individualiste ai Mondiali di ginnastica ritmica con tanto di titolo per il concorso generale, l’Italia si stringe attorno a Frank Chamizo ai Mondiali di lotta ma poi anche golf, tennis, beach volley, il preolimpico di baseball e tanto altro ancora. Di seguito il calendario, il programma dettagliato, tutti glidegli eventiivi in programma20e il relativotv. CALENDARIOIN TV...

RaiSport : Dopo l'incontro di ieri sospeso per pioggia (Italia - Sudafrica verrà recuperata domani dalle 11 in diretta web), o… - Agenzia_Ansa : #F1: #Schumacher lascia oggi l'ospedale di Parigi. Ieri il sette volte iridato ha ricevuto la visita del n.1 della… - ValenteM5S : Tutto il sistema sportivo non potrà lavorare al meglio finché si porta avanti questa guerra, e ricordiamoci che l'a… -