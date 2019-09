SPILLO Dalla Fiat ad Appendino & Co | l' eterno ritorno del bonus

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il Governo sembra pronto a varare un decreto con incentivi alla rottamazione delle auto. C'è del nuovo e del vecchio in questa misura

Max_Spillo : @Rox1721 @Elisanavel Si vede la targa, può essere rintracciato dalla polizia - DomeBi : @mnemocs Due errori in costruzione su 90’ in cui non è passato uno spillo dalla sua parte. E gli danno 5,5. Ridicol… -