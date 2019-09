Sky TG24 | palinsesto | rubriche | tutte le novità

SkyTg24 - così cambia l’informazione : SkyTg24, gli appuntamenti con l'informazioneSkyTg24, gli appuntamenti con l'informazioneSkyTg24, gli appuntamenti con l'informazioneSkyTg24, gli appuntamenti con l'informazioneSkyTg24, gli appuntamenti con l'informazioneSkyTg24, gli appuntamenti con l'informazioneSkyTg24, gli appuntamenti con l'informazioneSkyTg24, gli appuntamenti con l'informazioneSkyTg24, gli appuntamenti con l'informazioneSkyTg24, gli appuntamenti con l'informazioneSkyTg24, ...

Tv : Sky TG24 si rinnova - più approfondimenti e rubriche (2) : (AdnKronos) – ‘Sky Tg24 Business’ è il nuovo appuntamento quotidiano condotto da Mariangela Pira, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12, nel quale verranno approfonditi i temi della attualità economica e finanziaria. I fenomeni sociali e le storie saranno i protagonisti di ‘Timeline’ in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, con Stefania Pinna. Confermato l’appuntamento pomeridiano con ...

Tv : Sky TG24 si rinnova - più approfondimenti e rubriche (3) : (AdnKronos) – Durante il fine settimana dal 28 settembre partirà anche ‘Sky Tg24 Progress’, condotto da Helga Cossu, in onda ogni sabato dalle 10 alle 12, che racconterà l’attualità e i temi più interessanti del dibattito pubblico globale, interpretati con il filtro dell’innovazione. Da domenica 29 settembre prenderà invece il via ‘Agenda’, in onda dalle 10 alle 12 e condotto da Olivia Tassara, per ...

Tv : Sky TG24 si rinnova - più approfondimenti e rubriche : Milano, 20 set. (AdnKronos) – Inchieste, reportage, analisi, interviste e approfondimenti. Sky Tg24 si rinnova, con un nuovo palinsesto. Il tg diretto da Giuseppe De Bellis punta a essere ancora più internazionale e contemporaneo, anche attraverso le sinergie con Sky News e l’area news del gruppo Comcast e grazie alle diverse articolazioni della testata, in cui Tv e digitale, con l’online, la app e i profili social, danno ...

Sky TG24 - Giuseppe De Bellis a Blogo : "Le notizie saranno il cuore della nostra programmazione" (video) : A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo palinsesto di Sky Tg24, abbiamo incontrato il direttore Giuseppe De Bellis, per farci raccontare, in anteprima, tutto quello che vedremo nella stagione 2019 - 20. Sarà una stagione nuova, con molti approfondimenti, con molti programmi nuovi. Con un modo diverso di continuare a fare un'informazione che ha caratterizzato, per questi 15 anni, Sky Tg24. Che l'ha resa un brand ...

SkyTg24 si rinnova - il direttore Giuseppe De Bellis : “Riportiamo al centro la notizia con rubriche e partnership internazionali - due weekend all’anno scenderemo in piazza” : SkyTg24 cambia pelle sotto la guida del nuovo direttore Giuseppe De Bellis, che ha preso in mano le redini del Tg di Sky dopo la direzione di Sara Varetto. Nello studio a Milano rinnovato e tecnologicamente all’avanguardia (tanto che i cellulari non prendevano per evitare interferenze tecniche) il direttore De Bellis ha presentato il suo palinsesto ripensato con approfondimenti, in tempo reale. “Ci sono evidenti cambiamenti importanti nel ...

Sky TG24 si rinnova - ancora più contemporaneo e internazionale : Il mondo sta cambiando, l’informazione sta cambiando. Per capire e raccontare al meglio questi profondi mutamenti anche Sky TG24 ha scelto di cambiare, di rinnovarsi e innovare ancora, per proporre un’informazione sempre più all’avanguardia. Per questo, a partire dal 23 settembre, il tg diretto da Giuseppe De Bellis si presenterà al suo pubblico con un palinsesto completamente rinnovato, ancora più ricco ...

Sky TG24 conferenza stampa in diretta : : Oggi, a Milano, presso gli studi Sky, a partire dalle 12:00, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle novità di Sky Tg24. Presente all'incontro con i giornalisti, il direttore Giuseppe De Bellis.prosegui la letturaSky Tg24 conferenza stampa in diretta: pubblicato su TVBlog.it 20 settembre 2019 11:50.

Scuola - Sala a Sky TG24 : lotta a plastica non è solo cosa da grandi : "Vogliamo dire ai bambini di cominciare subito. Il tema della lotta alla plastica è una questione di coscienza collettiva ma anche individuale". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ai microfoni di SkyTG24, a margine della presentazione dell'iniziativa plastic-free per gli istituti scolastici del capoluogo. Munito di borracce, il primo cittadino ha accolto circa 50 alunni di una Scuola elementare del quartiere Città studi - al ...

È successo in TV – 31 agosto 2003 : nasce SkyTg24 : La famiglia delle all-news in Italia dopo la nascita di Euronews nel 1993 e di RaiNews24 nel 1999 accoglie SkyTg24 il 31 agosto 2003. Il canale nato sotto la direzione di Emilio Carelli (ex conduttore del Tg5) raccoglie un'importante sfida: attrarre sempre più pubblico con un'offerta d'informazione nuova, diversa dai concorrenti.Qualità, rapidità, asciuttezza, totalità, imparzialità ma soprattutto interattività con il pubblico: sono questi i ...

Sondaggio Youtrend per SkyTg24. Lega in calo - ma il centrodestra unito al 47 - 5% : La Lega riduce il proprio consenso di due punti rispetto alle Europee, cinque punti dal picco registrato nei sondaggi. Secondo la rilevazione condotta da Youtrend per SkyTg24, la formazione di Matteo Salvini si conferma primo partito, attestandosi al 31,9%. Il centrodestra unito, in un contesto in cui si concretizza e si consolida il sorpasso di Fratelli d’Italia (8,8%) su Forza Italia (6,8%), tocca il 47,5%, un risultato che in caso di ...

Sondaggio SkyTg24 - la maggioranza degli italiani vuole votare. Matteo Salvini : "Non neghiamo questo diritto" : Alla "domanda del giorno" di SkyTg24 - "Nuovo governo, credi sia finito il tempo delle trattative e che si debba andare al voto oppure no?" - la stragrande maggioranza delle persone ha risposto che bisogna tornare alle urne. Un Sondaggio che è stato rilanciato dal leader della Lega Matteo Salvini. C

Open Arms minaccia la troupe di Sky TG24 : "Allontanatevi - niente telecamere". Cosa nasconde la ong : "Allontanatevi, niente riprese, la situazione è complicata e potrebbe peggiorare". La ong spagnola Open Arms ha chiesto alla troupe di Sky Tg24, vicina all'imbarcazione, di andare via e non riprendere i 107 migranti a bordo. Il motivo sembra ancora un mistero. Giorni fa, quando Richard Gere era sali

Open Arms - l’appello di Richard Gere a Sky TG24 : “Sulla nave dell’Ong ci sono degli angeli” : “Queste persone sono angeli. Persone sopravvissute alla Libia, a tragedie e a traumi anche solo per raggiunGere le imbarcazioni e mettersi in mare. sono persone straordinarie, forti, nobili. Mi piacciono molto. E poi ci sono anche i volontari che hanno rinunciato alla loro vita per aiutare gli altri. sono persone straordinarie. Hanno bisogno del nostro sostegno, economico, emotivo e legale. sono i migliori. Persone straordinarie, gli ...