Fonte : quattroruote

(Di venerdì 20 settembre 2019) Laaccelera e fa importanti passi avantiroadmap dellelettrificazione: a Mladá Bolesav, il costruttore ha avviato la produzione delle batterie destinate alle ibride plug-in del gruppo Volkswagen, mentre lo stabilimento di Kvasiny - che abbiamo visitato - ha iniziato a lavorare sugli accumulatoriSuperb iV. loraspina. L'ammiraglia è la prima ibrida plug-inCasa: assieme alla Citigo(prodotta in Slovacchia con la Volkswagen e-up!), rappresenta lalbadenominazione iV, dedicata alleparzialmente o totalmente elettriche. Si tratta di uno schieramento che entro la fine del 2022 comprenderà dieci modelli, due dei quali sono già in rampa di lancio. Nel 2020, in occasione del 125esimo compleanno del brand, arriverà la primasviluppata sullarchitettura Meb del gruppo Volkswagen (la stessaID3) e prodotta proprio a Mladá ...

dinoadduci : Skoda - Nella fabbrica della rivoluzione elettrica - notiziariofinan : Scontro tra due autovetture nella tarda mattinata di oggi a Paternò, intorno alle ore -