Sicilia : assessore Armao - ‘sui conti maldestri tentativi di creare confusione’ : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – “!Leggo di alcuni maldestri tentativi di creare confusione”. Così l’assessore al Bilancio e vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao sulle polemiche sui conti in Sicilia. “Questa la realtà: 400 mil. Euro di maggior disavanzo delle precedenti legislature rilevato nel confronto con la Corte dei conti e non emerso neanche nel giudizio di parifica dell’ultimo ...

Rifiuti : assessore Sicilia - 'assorbire personale Srr o via a commissariamenti' (2) : (AdnKronos) - Domani, alle 9, sarà la volta della Agrigento Est, alle 10 la Agrigento Ovest, alle 11 la Ragusa Provincia. Nel pomeriggio, alle 15, saranno ricevuti i vertici della Srr Catania Nord, alle 16 la Catania Area Metropolitana, alle 17 la Catania Sud. Martedì 24 settembre si riprenderà con

Rifiuti : assessore Sicilia - 'assorbire personale Srr o via a commissariamenti' : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Una raffica di incontri con le Srr per verificare il rispetto della normativa in tema di personale, gestione del servizio e impianti. L’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon accelera e stringe il cerchio intorno alle Società di regolamentazione per superare

Rifiuti : assessore Sicilia - ‘assorbire personale Srr o via a commissariamenti’ (2) : (AdnKronos) – Domani, alle 9, sarà la volta della Agrigento Est, alle 10 la Agrigento Ovest, alle 11 la Ragusa Provincia. Nel pomeriggio, alle 15, saranno ricevuti i vertici della Srr Catania Nord, alle 16 la Catania Area Metropolitana, alle 17 la Catania Sud. Martedì 24 settembre si riprenderà con la Srr Trapani Nord, alle 11 la Srr Trapani Sud e alle 12 la Srr Siracusa Provincia. Nel pomeriggio, alle 15, la Srr Palermo Ovest, alle ...

Rifiuti : assessore Sicilia - ‘assorbire personale Srr o via a commissariamenti’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Una raffica di incontri con le Srr per verificare il rispetto della normativa in tema di personale, gestione del servizio e impianti. L’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon accelera e stringe il cerchio intorno alle Società di regolamentazione per superare le criticità che ancora si registrano sul territorio. In primis, il tema del personale: il 3 ottobre è previsto un altro ...

Sicilia : ex assessore Bilancio - 'Musumeci ha memoria corta - tecnici in difficoltà' (2) : (AdnKronos) - "Anziché fare sterili polemiche dettate da una memoria corta, si lavori quindi ad una pronta soluzione - aggiunge l'ex assessore al Bilancio Alessandro Baccei - Così come abbiamo fatto noi, che abbiamo sanato un buco strutturale nel Bilancio di 3 miliardi anno, facendo riforme (1 milia

Scuola : Sicilia - il messaggio augurale dell'assessore Lagalla (2) : (AdnKronos) - "Da parte sua, il Governo regionale, guidato dal Presidente Musumeci, sta producendo ogni sforzo per favorire il processo di ulteriore maturazione e di progressivo avanzamento della Scuola Siciliana, non mancando di cogliere l'esigenza di correlare queste azioni al complessivo disegno

Scuola : Sicilia - il messaggio augurale dell'assessore Lagalla : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - "Il 12 settembre si apre, in Sicilia, il nuovo anno scolastico: ciò avviene, per la prima volta, all'insegna di un nuovo e confortante strumento normativo, rappresentato dalla recente introduzione della legge sul diritto allo studio, approvata, nello scorso mese di giu

Scuola : Sicilia - il messaggio augurale dell’assessore Lagalla (2) : (AdnKronos) – “Da parte sua, il Governo regionale, guidato dal Presidente Musumeci, sta producendo ogni sforzo per favorire il processo di ulteriore maturazione e di progressivo avanzamento della Scuola Siciliana, non mancando di cogliere l’esigenza di correlare queste azioni al complessivo disegno di sviluppo sostenibile della Regione in termini di infrastrutture, investimenti, qualità della vita e auspicabile crescita ...

Scuola : Sicilia - il messaggio augurale dell’assessore Lagalla : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – “Il 12 settembre si apre, in Sicilia, il nuovo anno scolastico: ciò avviene, per la prima volta, all’insegna di un nuovo e confortante strumento normativo, rappresentato dalla recente introduzione della legge sul diritto allo studio, approvata, nello scorso mese di giugno, dall’Assemblea Regionale Siciliana, su iniziativa governativa”. E’ quanto si legge nel messaggio ...

Libia : assessore Pesca Sicilia - 'troppi rischi - serve regolamento Ue per Mediterraneo' : Palermo, 6 set. (AdnKronos) - "L'Europa intervenga al più presto per regolamentare il Mediterraneo per ristabilire i diritti e certezze per tutti. Non è possibile continuare a rischiare la pelle in questo modo". Lo ha detto all'Adnkronos Edy Bandiera, assessore alla Pesca della Sicilia parlando dei

Comuni : governance sistema idrico integrato - Anci Sicilia incontra assessore Piorobon : Palermo, 6 set. (AdnKronos) - “governance del sistema idrico integrato nella Regione Siciliana” questo il tema dell’incontro, che si è tenuto questa mattina nella sede dell’Assessorato regionale dell’Energia, durante il quale si sono affrontati "i principali nodi legati alle problematiche attuative

Comuni : governance sistema idrico integrato - Anci Sicilia incontra assessore Piorobon : Palermo, 6 set. (AdnKronos) – ‘governance del sistema idrico integrato nella Regione Siciliana” questo il tema dell’incontro, che si è tenuto questa mattina nella sede dell’Assessorato regionale dell’Energia, durante il quale si sono affrontati “i principali nodi legati alle problematiche attuative della Legge regionale 19/2015, all’approvazione dei Piani d’Ambito Provinciali e alla ...

Comuni : governance sistema idrico integrato - Anci Sicilia incontra assessore Piorobon : Palermo, 6 set. (AdnKronos) – ‘governance del sistema idrico integrato nella Regione Siciliana” questo il tema dell’incontro, che si è tenuto questa mattina nella sede dell’Assessorato regionale dell’Energia, durante il quale si sono affrontati “i principali nodi legati alle problematiche attuative della Legge regionale 19/2015, all’approvazione dei Piani d’Ambito Provinciali e alla ...