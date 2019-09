Sicilia | 14 milioni per i piccoli borghi del Ventennio Ma nei paesi vicini mancano le

Sicilia - torna la maxi mancia della Regione : 29 milioni di euro a teatri - sagre e musei del vino. Micciché : “Legge da approvare anche di notte” : La chiamavano “Tabella H”. Un elenco di finanziamenti, contributi e prebende concessi a pioggia, in occasione delle leggi Finanziarie in Sicilia. Formalmente eliminata, a poco a poco è tornata, facendo capolino anche nell’ultimo disegno di legge affrontato dall’Assemblea regionale: un collegato alla legge di stabilità che destina soldi un po’ per tutto: gare automobilistiche e teatri, nuovi musei e istituti religiosi. Una legge da 29 milioni che ...

Sicilia - dal presidente Musumeci 14 milioni a 3 (minuscoli) borghi rurali costruiti dal fascismo : 200mila euro ogni abitante : La Regione Siciliana a corto di quattrini è riuscita a racimolare 14 milioni di euro per fare “rivivere” i borghi rurali degli anni Quaranta. Gli agglomerati, cioè, voluti da Benito Mussolini tra il 1939 e il 1943, ormai quasi o del tutto disabitati. È stato lo stesso governo di Nello Musumeci a darne notizia, con toni entusiastici. I soldi serviranno per riqualificare e valorizzare in particolare il Borgo Lupo, in provincia di Catania, il ...

La Sicilia supera la Sardegna - sull’Isola oltre 15 milioni di turisti : Nel mese di agosto la Sicilia ha superato la Sardegna nel conteggio dei turisti. Un risultato più che atteso ad agosto visti i dati non esaltanti di luglio. In Sicilia sono giunte in tutta l’estate la bellezza di oltre 15 milioni di turisti da ogni parte del mondo per un business miliardario per gli operatori de settore. E a settembre l’afflusso dovrebbe continuare. Il mese di agosto ha registrato il record con cui la Sicilia, come ...

Dissesto idrogeologico Sicilia - la Regione : “70 milioni per i centri abitati” : In arrivo altri 70 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio in Sicilia. Lo ha deciso il governo regionale che ha rimodulato le risorse del ‘Patto per il Sud – Fondo di sviluppo e coesione’, destinandole a 19 opere in centri abitati per prevenire fenomeni franosi. Il Piano degli interventi è stato predisposto dalla Struttura commissariale contro il Dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Nello ...

Sicilia : dissesto idrogeologico - dalla Regione 70 milioni per i centri abitati : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – In arrivo altri settanta milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio in Sicilia. Lo ha deciso il governo regionale che ha rimodulato le risorse del ‘Patto per il Sud – Fondo di sviluppo e coesione”, destinandole a 19 opere in centri abitati per prevenire fenomeni franosi. Il Piano degli interventi è stato predisposto dalla Struttura commissariale contro il dissesto ...

Sicilia : dissesto idrogeologico - dalla Regione 70 milioni per i centri abitati (2) : (AdnKronos) – E ancora: Provincia di Catania, tre interventi San Gregorio di Catania (mitigazione rischio idrogeologico della collina – Monte Catira – e opere connesse alla realizzazione della via di fuga dei paesi etnei), 1,1 milioni di euro; Castel di Judica (centro abitato di Serro Calderaro), 1,1 milioni di euro, Piedimonte Etneo (regimentazione acque all’interno del centro abitato, vie Cassisi, Notara, Roma, Bellini, ...

Dissesto idrogeologico in Sicilia - Musumeci : “Altri 20 milioni per fiumi e torrenti” : “Per il secondo anno consecutivo, e non era mai accaduto nel passato, in Sicilia stiamo operando una capillare e preventiva sistemazione idraulica dei corsi d’acqua che, con l’arrivo delle piogge, rischiano di esondare provocando, così come troppo spesso è accaduto in passato, disastri e vittime“. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commentando l’approvazione della rimodulazione delle ...

Sicilia : in arrivo 50 milioni per incentivi al consumo energetico e alla riduzione delle emissioni : Il governo Musumeci stanzia poco più di cinquanta milioni di euro di finanziamenti per incentivi al consumo energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti, destinati a progetti di enti pubblici e aziende. La prima misura riguarda le imprese. Sono ottanta le iniziative che hanno ricevuto il via libera alla fase di valutazione, mentre altre cento sono state escluse per vari vizi e documentazione mancante. Le aziende avranno trenta giorni ...

Sicilia : in arrivo 50 milioni per incentivi consumo energetico (2) : (AdnKronos) - La prima finestra dello stesso bando, invece, è già terminata e stanno partendo le prime iniziative. Il dipartimento Energia ha firmato due convenzioni per l’efficientamento energetico con l’ateneo di Palermo e con l’Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania. In particolare l’università

