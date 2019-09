Sì alla piazza contro il governo Toti? Tre gambe sono sufficienti

Andrea Damante spiazza : al polso ha ancora un bracciale regalatogli dalla De Lellis : Andrea Damante prova ancora qualcosa per Giulia De Lellis? È questa la domanda che si stanno facendo i fan dell'ex coppia da qualche ora, più precisamente da quando il ragazzo ha svelato un particolare inedito che sembrerebbe legarlo ancora all'influencer. Intervistato in radio, il dj ha fatto sapere di portare ancora al polso un regalo fattogli dall'ex fidanzata dopo l'esperienza vissuta al Grande Fratello Vip. Andrea fa discutere con ...

Temptation : Er Faina (o Er Gattino) chiede il falò alla ragazza - ma la sua reazione è spiazzante : L'ex netturbino romano non regge alla lontananza della fidanzata Sharon Macri e chiede di poterla incontrare immediatamente...

Salvini va alla conquista di San Giovanni - storica piazza della sinistra e dell'exploit del M5s : Matteo Salvini non è più il Ministro dell’Interno ma continua la sua campagna contro le politiche europee del nuovo esecutivo giallo-rosso. Per questa ragione, durante una diretta Facebook, l’ex vicepremier ha annunciato una manifestazione per sabato 19 ottobre in piazza San Giovanni a Roma dove ci “sarà la festa del popolo italiano, la giornata del popolo italiano, perché l’Italia siete voi, ...

Stadio San Siro - il sindaco di Milano spiazza tutti : “siamo aperti alla possibilità di cedere il Meazza” : Il sindaco di Milano ha aperto alla possibilità di cedere San Siro, lasciando a Inter e Milan libera scelta su come muoversi Il sindaco di Milano Giuseppe Sala apre alla cessione dello Stadio Meazza, rivelandolo a margine del taglio del nastro del primo negozio Uniqlo in Italia. LaPresse/Mourad Balti Touati Una mossa che ha spiazzato i giornalisti presenti, considerando la querelle degli ultimi mesi relativa all’impianto milanese, ...

Napoli - terrore tra la folla di piazza Garibaldi : 35enne accoltellato davanti alla stazione : Un 35enne é stato accoltellato ed è ricoverato all'ospedale Loreto Mare. L'aggressione è avvenuta intorno alle 18 nei pressi di piazza Garibaldi, all'incrocio su...

Governo - migliaia di persone alla manifestazione in Piazza Montecitorio. Le immagini dall’alto : Decine di bandiere tricolori e un grande striscione con la scritta “Ladri di sovranità” in Piazza Montecitorio a Roma, per la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia e a cui ha aderito la Lega contro la fiducia al nuovo Governo Conte. Sul palco si stanno alternando alcuni parlamentari e i manifestanti urlano ‘Elezioni, elezioni’. Un boato di dissenso quando é stata citata la fiducia chiesta dal premier Conte alla ...

Conte alla Camera - Fdi e Lega in piazza a Montecitorio : “No al governo della poltrona” : In Aula il nuovo governo chiede la fiducia, in piazza l’opposizione sovranista tra cori contro l’alleanza M5s-Pd e saluti romani. “Elezioni subito!”, “Bibbiano, noi non dimentichiamo!”, “Voce al popolo sovrano, ridateci l’Italia!”, scandiscono i presenti in piazza a Montecitorio alla manifestazione di Fratelli d’Italia per protestare contro il governo. Mentre la Camera si appresta a votare la ...

J-Ax a Ostia Lido per ‘Algida red party’ : dal tormentone estivo alla piazza : Roma – J-Ax a Ostia Lido. Dopo avere lanciato il tormentone estivo che ha fatto della spiaggia di Roma una delle piu’ citate di questa estate, il cantante il prossimo 11 settembre partecipera’, in piazza dei Ravennati, all”Algida red party’ (dalle ore 16). L’evento nasce per promuovere l’inclusione sociale nel territorio del municipio X anche attraverso il sostegno ad Anffas onlus. “Ho sposato fin ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : nella carabina mista India prima e terza - Cina alla piazza d’onore : A Rio de Janeiro, sede della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno, si è conclusa la prima delle odierne prove miste, che chiudono il programma e non assegnano carte olimpiche: nella carabina 10 metri mista trionfo dell’India, che con le due coppie occupa il primo ed il terzo gradino del podio, con la Cina al secondo posto. Quarta piazza per l’Ungheria. nella finalissima dominio assoluto di India 1 di Apurvi Chandela e Deepak ...

"Sì" - "No" - "Non dico". Come si piazzano i 5 Stelle alla vigilia del voto su Rousseau : alla vigilia del voto su Rousseau, diversi parlamentari M5S stanno anticipando sui social il loro voto all’ormai noto quesito [“Sei d’accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”]: finora, una distesa di sì, tranne quello – significativo – del senatore Gianluigi Paragone, il cui voto conterà molto a Palazzo Madama ...

allarme rosso a Hong Kong : "Rischio nuova piazza Tienanmen" : Il pugno di ferro preventivo prima di far muovere i carri armati. Arresti, divieti di manifestare, grandi manovre militari. Hong Kong è sull’orlo del baratro. Sarà annullata la marcia prevista per questo fine settimana a Hong Kong dopo mesi di proteste, dopo che nelle ultime ore è stato denunciato l’arresto di tre noti attivisti.La coalizione Civil Human Rights Front ha fatto sapere che rinuncerà ...

Salvini : “Governo Pd-M5s? Classico ribaltone all’italiana. Ma non facciamo appelli alla piazza - la strada maestra rimane il voto” : Mentre ci si avvicina alla scadenza fissata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per trovare un accordo per la formazione di un nuovo governo, con Pd e Movimento 5 Stelle in piena fase di contrattazioni, Matteo Salvini si oppone alla formazione di un esecutivo giallorosso e durante una conferenza stampa al Senato parla di “Classico ribaltone all’italiana” attaccando gli ex alleati di governo: “Se vuoi fare ...

#laPiazza calda e movimentata Si parte a razzo dalla prima sera... : Si preannuncia calda e movimentata la seconda edizione de La Piazza, il confronto reale tra big della politica e cittadini organizzato a Ceglie Messapica da Affaritaliani.it il 30 e 31 agosto e il primo settembre. Sugli echi dei colpi di scena romani dell’estate più pazza della storia politica del dopoguerra, altissima sarà fino all’ultimo l’incertezza sui nomi e sui temi Segui su ...