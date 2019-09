Sfilate di Milano | Jennifer Lopez | è ancora Jungle dress sulla passerella di Versace ...

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 20 settembre 2019)Marco De VincenzoMarco De VincenzoMarco De VincenzoMarco De VincenzoMarco De VincenzoMarco De VincenzoMarco De VincenzoMarco De VincenzoMarco De VincenzoBlumarineBlumarineBlumarineAntonio MarrasAntonio MarrasAntonio MarrasAntonio MarrasAntonio MarrasAntonio MarrasMarniMarniMarniMarniMarniMarni«Google, puoi cercare ““?», la voce è quella, inconfondibile, di Donatella, al termine della sua sfilata dedicata alla Primavera-Estate 2020, ultimo appuntamento della terza giornata della Fashion Week di. Inabbiamo appena ammirato una collezione sfrontata e sexy, come sempre. Forse più che mai. Spallone very bold, spacchi profondi, il nero totale acceso da flash di colore vivacissimo, qua e là rimandi più o meno diretti ...

vogue_italia : Favolosa @GiGiHadid in passerella per @Fendi a Milano #MFW - vogue_italia : La nuova collezione @NUMEROVENTUNO Primavera Estate 2020 ha appena sfilato a Milano #MFW. Tutti i look qui:… - vogue_italia : La collezione di Bottega Veneta Primavera Estate 2020 ha appena sfilato a Milano #MFW ?? -