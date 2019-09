Serie B | la Juve Stabia ospita l’Ascoli | match live su DAZN

Serie A 2019-2020 - la classifica degli abbonamenti. Inter prima con 41000 - davanti a Milan e Juventus : Lo Scudetto degli abbonamenti lo ha vinto l’Inter. Per mister Antonio Conte ed i suoi giocatori si tratta di una bella soddisfazione, certo, ma sulla maglia il triangolino tricolore non si può apporre per questa statistica. I nerazzurri, tuttavia, hanno centrato quota 41mila in fatto di sottoscrizioni delle tessere per assistere alle partite casalinghe di San Siro, con un incremento notevole rispetto alle 30mila di un anno fa. Questa ...

Biglietti Juventus-Verona - come acquistare i tickets per la quarta giornata di Serie A : Sabato 21 settembre, alle ore 18.00, si giocherà Juventus-Verona, match valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino e, di fronte al proprio pubblico, vogliono tornare a vincere dopo il pareggio contro la Fiorentina che ha frenato la corsa dei Campioni d’Italia. I ragazzi di Maurizio Sarri, al momento secondi in classifica a due punti di distacco ...

La Serie A è ripartita dopo la sosta, e con il massimo campionato italiano è tornato anche il #SerieATwitterClub di IQUII Sport. Una panoramica sul turno appena concluso, che mette in risalto le partite più discusse su Twitter. La palma di "match più twittato" va a Fiorentina-Juventus, che con 11.206 tweet pubblicati tra le 00.00

Video/ Juventus U23-Pro Patria - 2-2 - : highlights e gol - nessun vincitore - Serie C - : Video Juventus U23-Pro Patria, risultato finale 2-2,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata in Serie C per la quarta giornata.

Serie A - calendario 5^ giornata in tv : Inter-Lazio su Sky - Brescia-Juventus su Dazn : Archiviata la 4ª giornata di campionato, ci attenderà il primo turno infrasettimanale della stagione 2019/20 di Serie A. Ci attenderanno grandi appuntamenti sui campi da gioco, tra i quali spiccherà la sfida tra Inter e Lazio di mercoledì 25 settembre 2019. Il fischio d’inizio a San Siro sarà fissato per le ore 21.00. I nerazzurri, dopo il derby, si troveranno di fronte un’altra avversaria ostica da affrontare. Non sarà, dunque, un impegno ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : vince la Juventus - pareggi nelle restanti tre gare : Si apre con la vittoria della Juventus per 2-1 sull’Empoli e tre pareggi nelle restanti gare disputate quest’oggi il campionato di Serie A di Calcio femminile, che in attesa delle ultime due gare di domani, vede tanti gol e le campionesse d’Italia in carica già in vetta, momentaneamente da sole. Pirotecnico 3-3 tra Pink Sport Bari e Sassuolo, con le pugliesi avanti con Luijks e riprese da Sabatino prima dell’intervallo. ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Inter da sola in vetta - la Juventus pareggia a Firenze. Riscatto Napoli : Tre anticipi molto Interessanti hanno caratterizzato la Serie A di Calcio, giunta alla terza giornata: l’Inter supera di misura l’Udinese e resta a punteggio pieno, staccando la Juventus, fermata sul paria reti inviolate dalla Fiorentina. Ai bianconeri si avvicina il Napoli, vittorioso con la Sampdoria. Inter-UDINESE 1-0 I nerazzurri restano da soli in vetta alla classifica della Serie A, unica squadra a punteggio pieno in attesa del ...

Serie A - Fiorentina-Juventus 0-0 : Dalbert e Castrovilli spaventano i bianconeri : Si è chiuso sullo 0-0 Fiorentina-Juventus, il primo anticipo della terza giornata di Serie A. A primo impatto si può pensare a due punti persi per i bianconeri al Franchi, quando invece le più importanti occasioni della partita sono capitate ai padroni di casa, bravi a imporre il proprio gioco con ritmi alti. Primo punto in campionato per la Fiorentina, che però vale di più, considerati il calendario e l'avversario; la Juve, invece, ...

17.03 La Fiorentina conquista il primo punto in campionato contro una Juventus stanca che perde per infortunio Douglas Costa e Pjanic, da valutare Danilo. 17.00 Fiorentina-Juventus finisce 0-0. 94′ L'arbitro decide di non aggiungere altri minuti di recupero, finisce la partita. 93′ Cross di Lirola basso per Boateng che al volo prova il tiro, ma la palla finisce

82′ Fuori Pezzella e dentro Ceccherini. 81′ Giallo per Bentancur che ferma Castrovilli che stava ripartendo a centrocampo. 79′ Partita che ora viaggia su ritmi bassi a causa del caldo. 77′ Giallo per Castrovilli per fallo su Ronaldo lanciato in contropiede a centrocampo. 76′ Corner di Pulgar che finisce sulla testa di Milenkovic che non riesce a indirizzare la

77′ Giallo per Castrovilli per fallo su Ronaldo lanciato in contropiede a centrocampo. 76′ Corner di Pulgar che finisce sulla testa di Milenkovic che non riesce a indirizzare la palla bene e finisce sulle mani di Szczesny. 74′ Straordinario salvataggio di Pezzella in anticipo su Ronaldo con Khedira che aveva messo in mezzo un bel pallone rasoterra dalla destra. 72′ La

67′ Fuori l'ottimo Ribery e dentro Boateng. 66′ Matuidi rischia tantissimo sulla fascia destra, tentenna con il pallone tra i piedi con Castrovilli e Dalbert in pressing. 64′ Chiesa in mezzo a tre giocatori della Juventus riesce a spostarsi la palla sul destro e tirare a giro, la palla deviata finisce fuori. 63′ Cuadrado in contropiede dopo un corner della

46′ Giallo per De Ligt che stende Ribery che con un gioco di gambe era andato via. 16.08 Inizia il secondo tempo! 15.56 Male la Juventus, sul piano fisico soffre il ritmo della viola e gli infortuni di Douglas Costa e Pjanic fanno perdere qualità nell'undici titolare. Bene la Fiorentina con Ribery che sta salendo di condizione e mette qualità in ogni palla che tocca. A tra poco

47′ Alex Sandro dalla sinistra mette in mezzo dove Bernardeschi non riesce ad impattare sul secondo palo. 46′ Si scambiano i ruoli gli esterni della viola, Ribery lancia Lirola in velocità ma De Ligt riesce a fermarlo. 44′ Ci saranno tre minuti di recupero. 43′ Si fa male Pjanic anche lui si tocca il flessore della coscia destra, esce ed entra Bentancur. 42′ bene