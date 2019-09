Seconda edizione della Notte dei Ricercatori “SuperScienceMe” 2019 | conferenza stampa di

Rivelo - iniziate le riprese della Seconda edizione. Cecilia Rodriguez tra gli ospiti : Lorella Boccia Sono iniziate le registrazioni della seconda edizione di Rivelo, il programma di interviste in onda su Real Time e condotto da Lorella Boccia. Sulla base dei risultati della prima annata, Discovery ha confermato la trasmissione con una novità: due puntate in più rispetto al 2018. Saranno dunque otto gli appuntamenti totali. La formula di Rivelo non dovrebbe subire variazioni: attraverso l’intervista, gli ospiti della Boccia ...

Alla Casa del Cinema il 21 e 22 settembre la Seconda edizione del Festival del Cinema Filippino : Cinque le pellicole inserite nel programma della rassegna organizzata dall’Ambasciata della Repubblica delle Filippine a Roma e dal Sentro Rizal in collaborazione con la Commissione delle Filippine per lo Sviluppo dei Film Dopo la prima edizione del 2018, il Festival del Cinema Filippino in Italia, ritorna Alla Casa del Cinema di Roma il 21 e il 22 settembre 2019 con una nuova rassegna ad ingresso libero di film provenienti dal paese del sud-est ...

Imprese : a Palermo la Seconda edizione di 'Crescere in Digitale' (2) : (AdnKronos) - "Questa iniziativa - sottolinea il presidente della Cciaa di Palermo Enna Alessandro Albanese - è importante per almeno due motivi: offre uno sbocco occupazionale di grande potenziale ai ragazzi e contestualmente stimola le Imprese a digitalizzarsi. Due fattori essenziali sui quali la

Imprese : a Palermo la Seconda edizione di 'Crescere in Digitale' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le Imprese italiane. E' l'obiettivo di 'Crescere in Digitale' il progetto di Anpal e Ministero del Lavoro - realizzato in partnership con Unioncamere e Google a valere sulle risorse Pon 'Iniziativa Occ

Imprese : a Palermo la Seconda edizione di ‘Crescere in Digitale’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le Imprese italiane. E’ l’obiettivo di ‘Crescere in Digitale’ il progetto di Anpal e Ministero del Lavoro – realizzato in partnership con Unioncamere e Google a valere sulle risorse Pon ‘Iniziativa Occupazione Giovani’ – che domani, martedì 17 settembre, arriva nella sua seconda edizione ...

Imprese : a Palermo la Seconda edizione di ‘Crescere in Digitale’ (2) : (AdnKronos) – “Questa iniziativa – sottolinea il presidente della Cciaa di Palermo Enna Alessandro Albanese – è importante per almeno due motivi: offre uno sbocco occupazionale di grande potenziale ai ragazzi e contestualmente stimola le Imprese a digitalizzarsi. Due fattori essenziali sui quali la Camera di commercio di Palermo ed Enna sta investendo per rendere sempre più competitivo il nostro territorio ed il ...

“Live – Non è la D’urso” – Seconda edizione. La prima puntata del 15 settembre 2019 riparte dal caso Prati. : Live – Non è la D’Urso, al via la Seconda edizione del talk di Barbara D’Urso. Una sorta di Domenica Live, che tornerà dalla prossima settimana a partire dalle 17:25 e con una nuova formula, in prima serata, adattandone nome, scenografia ma non stile e temi. In più si sono aggiunte le sfere di confronto, […] L'articolo “Live – Non è la D’urso” – Seconda edizione. La prima puntata del 15 settembre 2019 riparte dal caso ...

Sneakerness - tutto pronto per la Seconda edizione di Milano : Ci saranno anche le mitiche Jordan 1 Retro Reverse Shattered Backboard alla seconda edizione italiana di Sneakerness Milano. Il paio fu acquistato in un Foot Locker di Milano da Andrea Canziani, uno dei fondatori di Dropout Milano, a regolare prezzo di listino. Bene, quelle sneakers oggi sono valutate 125mila euro, solo perché una delle due scarpe ha lo swoosh Nike cucito al contrario. Sneakerness è una fiera internazionale lanciata a ...

Il Commissario Ricciardi il 22 settembre alla Seconda edizione di FeST il festival delle serie TV - ospiti Lino Guanciale e il regista Alessandro D’Alatri : Lino Guanciale e Alessandro D'Alatri saranno ospiti domenica 22 settembre alla seconda edizione di FeST il FeSTival delle serie Tv per "Il Commissario Ricciardi" Riprese de Il Commissario Ricciardi al Teatro San Carlo di ...

Al via la Seconda edizione di Milano MovieWeek : Torna dal 13 al 20 settembre 2019 la Milano MovieWeek, la settimana dedicata al mondo dell’audiovisivo – dalla produzione alla

Milano Bike city. Dal 14 al 22 settembre la Seconda edizione del festival : Dal 14 al 22 settembre torna, alla sua seconda edizione, ‘Milano Bike city’. Il festival coincide con la settimana europea

Temptation Island Vip 2019 : tutte le canzoni della Seconda edizione : Titoli delle canzoni di Temptation Island Vip 2019 Uno dei punti forti di Temptation Island Vip? Sicuramente la colonna sonora! La produzione di Maria De Filippi riesce a trovare sempre le canzoni giuste per rappresentare le emozioni che coppie e tentatori vivono all’interno del villaggio. Scopri su Gossipetv tutti i brani che sono stati utilizzati […] L'articolo Temptation Island Vip 2019: tutte le canzoni della seconda edizione proviene ...

Borse incerte. In bilico la Seconda edizione del Quantitative easing : Milano. Nel giorno in cui si attende l'ufficializzazione della nomina di Paolo Gentiloni a commissario europeo per gli Affari economici (la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, presenterà al lista dei commissari nella tarda mattinata), Piazza Affari si muove in territorio nega

Festival delle Eccezioni - il 20 settembre al via la Seconda edizione a Casperia (Ri). Tema centrale : “il piccolo” : “Non faremo le cose in grande”. Il motto è già chiaro di per sé: quest’anno il Festival delle Eccezioni parla di tutto ciò che è piccolo. Che sia breve nel tempo, ridotto nello spazio, giovane d’età, limitato, effimero o passeggero perché considerato di scarsa importanza. Dal 20 al 22 settembre, tre giorni per riscoprire i valori di una dimensione controcorrente e spesso sottovalutata, ma punto di partenza per fare rete e ...