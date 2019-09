Se il raid nell’Area 51 avverrà davvero | Facebook rischia una causa legale

Fonte : wired

(Di venerdì 20 settembre 2019) La Extraterrestrial Highway, come è state ribattezzata la State route 375 in Nevada, passa vicino all’Area 51 (Getty Images) Il 20 settembre è il giorno dell’evento Storm Area 51 e gli occhi di gran parte del pubblico di internet sono puntato verso il deserto del Nevada aspettando, verso le 16.30 ora locale (1.30 di sabato 21 in Italia) l’invasione dell’Area 51 eseguita correndo come Naruto. Nel caso in cui l’invasione della base militare avesse effettivamente luogo, la contea di Lincoln ha annunciato una possibile azionenei confronti diper risarcire i danni provocati dall’evento. L’evento creato super scherzo il 27 giugno da Matty Roberts è diventato virale in pochissimo tempo grazie al potere di internet raccogliendo l’adesione di milioni di utenti. Questa popolarità ha portato l’evento a evolversi, diventando un vero e proprio festival a ...

