Scandalo in Francia | test clinici “selvaggi” su malati di Alzheimer

(Di venerdì 20 settembre 2019) Scoperte inpresunte sperimentazioni cliniche “selvagge“: a Poitiers sono stateate molecole dagli effetti ignoti su almeno 350di Parkinson o, in parte ricoverati nell’abbazia Sainte-Croix. La ministra della Salute, Agnès Buzyn, intervistata da France Inter, ha denunciato un “pesante errore” e si è detta “affranta e inorridita” per quanto accaduto nei pressi di Potiers. “Ci saranno delle sanzioni“. L’agenzia francese del farmaco (Afm) ha sporto denuncia. Isono stati condotti nel quadro della struttura Fonds Josefa, di cui uno dei maggiori responsabili è il prof. Henri Joyeux, noto per le sue posizioni anti-vaccini. L'articoloin“selvaggi” sudiMeteo Web.

